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Сметают со стола за 5 минут: невозможно вкусные рецепты изысканных блюд на Новый год 2023

6 декабря 2022, 15:43
Вкуснейшие рецепты на Новый год 2023. Уникальный рецепт салата и превосходной картошки.
рецепт на Новый год, Новогодний рецепт
Рецепты на Новый год / goodfon.ru, скриншот

Вкуснейшие рецепты на Новый год 2023 и Рождество можно приготовить быстро. Новогодний стол будет ломиться от таких угощений, а гости останутся в большом восторге.

Вкусный салат с изысканным вкусом и нежнейшая фаршированная картошка удивят всех.

Готовим меню на Новый год 2023 с Главредом.

Обалденный салат Нежность на Новый год 2023 - рецепт

Вам понадобится:

  • Печень трески - 2 банки (можно заменить любой рыбной консервой)
  • Яйца - 4 шт
  • Орехи - 50 гр
  • Сыр - 250 гр
  • Морковка - 2 шт
  • Майонез

Морковь отварить, почистить и порезать кольцами.

Яйца также отварить 15 минут, почистить и отделить желток от белка.

Натереть на мелкой терке белок. Желток измельчить.

Орехи можно выбирать любые. Больше подойдут миндаль или кешью.

Сыр натереть на крупной терке.

Желток смешать с орехами.

Слоеный салат на Новый год обязательно промазывать майонезом.

Печень трески, желток с орехами, печень трески, сыр, белок. Каждый слой промазать майонезом и сделать новогодние часы из морковки, как на фото.

Фаршированная картошка на Новый год 2023 - рецепт

Вам понадобится:

  • Картошка - 10 шт
  • Яйца перепелиные - 10 шт
  • Фарш мясной асорти - 500 гр
  • Лук - 2 шт
  • Сыр твердый

Соль, перец Картошку почистить, отварить 10 минут и остудить.

Лук почистить, измельчить и смешать с фаршем.

Обжарить лук и фарш на сливочном масле.

Из картошки убрать чайной ложкой серединку и положить туда фарш с луком.

В каждую картошку разбить 1 перепелиное яйцо.

Сыр натереть на крупной терке и сделать шапочку.

Разогреть духовку до 180 градусов и запекать картошку 25 минут.

Измельчить зелень, посыпать картошку и подавать к столу.

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рецепт салат Новый год 2023
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