Сметают со стола за 5 минут: невозможно вкусные рецепты изысканных блюд на Новый год 2023

Вкуснейшие рецепты на Новый год 2023 и Рождество можно приготовить быстро. Новогодний стол будет ломиться от таких угощений, а гости останутся в большом восторге.
Вкусный салат с изысканным вкусом и нежнейшая фаршированная картошка удивят всех.
Готовим меню на Новый год 2023 с Главредом.
Обалденный салат Нежность на Новый год 2023 - рецепт
Вам понадобится:
- Печень трески - 2 банки (можно заменить любой рыбной консервой)
- Яйца - 4 шт
- Орехи - 50 гр
- Сыр - 250 гр
- Морковка - 2 шт
- Майонез
Морковь отварить, почистить и порезать кольцами.
Яйца также отварить 15 минут, почистить и отделить желток от белка.
Натереть на мелкой терке белок. Желток измельчить.
Орехи можно выбирать любые. Больше подойдут миндаль или кешью.
Сыр натереть на крупной терке.
Желток смешать с орехами.
Слоеный салат на Новый год обязательно промазывать майонезом.
Печень трески, желток с орехами, печень трески, сыр, белок. Каждый слой промазать майонезом и сделать новогодние часы из морковки, как на фото.
Фаршированная картошка на Новый год 2023 - рецепт
Вам понадобится:
- Картошка - 10 шт
- Яйца перепелиные - 10 шт
- Фарш мясной асорти - 500 гр
- Лук - 2 шт
- Сыр твердый
Соль, перец Картошку почистить, отварить 10 минут и остудить.
Лук почистить, измельчить и смешать с фаршем.
Обжарить лук и фарш на сливочном масле.
Из картошки убрать чайной ложкой серединку и положить туда фарш с луком.
В каждую картошку разбить 1 перепелиное яйцо.
Сыр натереть на крупной терке и сделать шапочку.
Разогреть духовку до 180 градусов и запекать картошку 25 минут.
Измельчить зелень, посыпать картошку и подавать к столу.
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