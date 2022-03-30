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Сочные отбивные с хрустящей корочкой: всего один секретный ингредиент сделает мясо восхитительным

30 марта 2022, 15:50

Вкусные и хрустящие биточки, которые готовить очень просто.

мясо
Отбивные рецепт / ua.depositphotos.com

Что может быть вкуснее сочных отбивных с вкусным гарниром. Чтобы приготовить вкусные биточки, нужно знать всего один секретный ингредиент.

Благодаря этому ингредиенту ваши отбивные никогда не будут сухими.

Предлагаем вам рецепт идеальных отбивных с хрустящей корочкой, а на гарнир можно приготовить рис, гречку или картошку и вкусный весенний салат.

Хрустящие отбивные в кляре - рецепт

Вам понадобится:

  • Биток - 800 грамм
  • Яйца
  • Мука
  • Соль
  • Панировочные сухари или черный хлеб

Свинину или курицу хорошо помыть, обсушить и порезать порциями.

На досточку выложить кусочки мяса, накрыть пищевой пленкой и отбить биток с двух сторон.

Взбить яйца, посолить и поперчить.

Разогреть сковороду м оливковым или растительным маслом.

Если не нашли панировочные сухари, стоит взять черствый черный хлеб и измельчить в крошку.

Обвалять биточки в муке, далее в яйце и сухарях.

Обжаривать с каждой стороны по 2-3 минуты.

Благодаря панировочным сухарям отбивные будут нежными и сочными.

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