Сочные отбивные с хрустящей корочкой: всего один секретный ингредиент сделает мясо восхитительным

Вкусные и хрустящие биточки, которые готовить очень просто.
Что может быть вкуснее сочных отбивных с вкусным гарниром. Чтобы приготовить вкусные биточки, нужно знать всего один секретный ингредиент.
Благодаря этому ингредиенту ваши отбивные никогда не будут сухими.
Предлагаем вам рецепт идеальных отбивных с хрустящей корочкой, а на гарнир можно приготовить рис, гречку или картошку и вкусный весенний салат.
Хрустящие отбивные в кляре - рецепт
Вам понадобится:
- Биток - 800 грамм
- Яйца
- Мука
- Соль
- Панировочные сухари или черный хлеб
Свинину или курицу хорошо помыть, обсушить и порезать порциями.
На досточку выложить кусочки мяса, накрыть пищевой пленкой и отбить биток с двух сторон.
Взбить яйца, посолить и поперчить.
Разогреть сковороду м оливковым или растительным маслом.
Если не нашли панировочные сухари, стоит взять черствый черный хлеб и измельчить в крошку.
Обвалять биточки в муке, далее в яйце и сухарях.
Обжаривать с каждой стороны по 2-3 минуты.
Благодаря панировочным сухарям отбивные будут нежными и сочными.
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