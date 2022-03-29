Самый вкусный весенний салат за 5 минут всего из двух ингредиентов: готовить очень просто

Салат с яйцом и луком рецепт / ua.depositphotos.com

Хоть и погода за окном еще не весенняя и в Украине идет война, но каждый из нас мечтает остаться здоровым и правильно питаться.

В каждом холодильнике найдутся такие простые продукты как яйца. Добавив к нему лук и сметану и получится идеальная витаминная бомба.

Такой салат заменит вам полноценный прием пищи, а готовить его проще простого.

Салат из лука и яиц - рецепт

Вам понадобится:

Яйца - 6 штук

Лук - 1 пучок

Сметана

Соль

Сыр - по вкусу

Яйца помыть, отправить в кастрюлю с холодной водой и варить до готовности.

Остудить и нарезать кубиками.

Зеленый лук хорошо промыть и порезать. Если лук сильно горький, можно оставить в холодной воде на несколько минут.

Соединить яйца, лук и сметану. Посолить и хорошо перемешать.

По вкусу можно добавить тертый сыр или немного яблока.

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