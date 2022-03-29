Самый вкусный весенний салат за 5 минут всего из двух ингредиентов: готовить очень просто

Салат с яйцом и луком готовить очень просто и быстро.
Хоть и погода за окном еще не весенняя и в Украине идет война, но каждый из нас мечтает остаться здоровым и правильно питаться.
В каждом холодильнике найдутся такие простые продукты как яйца. Добавив к нему лук и сметану и получится идеальная витаминная бомба.
Такой салат заменит вам полноценный прием пищи, а готовить его проще простого.
Салат из лука и яиц - рецепт
Вам понадобится:
- Яйца - 6 штук
- Лук - 1 пучок
- Сметана
- Соль
- Сыр - по вкусу
Яйца помыть, отправить в кастрюлю с холодной водой и варить до готовности.
Остудить и нарезать кубиками.
Зеленый лук хорошо промыть и порезать. Если лук сильно горький, можно оставить в холодной воде на несколько минут.
Соединить яйца, лук и сметану. Посолить и хорошо перемешать.
По вкусу можно добавить тертый сыр или немного яблока.
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