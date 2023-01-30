Воздушный пирог к чаю Райское наслаждение: рецепт, который покорил миллионы хозяек

Готовим вкусный и воздушный пирог с бесподобным вкусом. Этот рецепт придумали очень давно для любителей лимонов и апельсинов.
Лимонный пирог станет настоящей палочкой выручалочкой для ваших гостей. Готовить его не так сложно, но вкус останется на всю жизнь.
Как приготовить пирог с лимоном - рецепт
Вам понадобится:
- Масло сливочное - 2 пачка
- Мука - 350 гр
- Масло растительное - 2 столовые ложки
- Яйца - 2 шт
- Лимон - 2 шт
- Апельсин - 1 шт
- Сахар
Тесто можно заместить для лимонного пирога самим или купить готовое для выпечки.
Лимоны и апельсин помыть и проварить в кипящей воде, чтобы вся горечь из кожуры ушла. Варить лимоны и апельсин примерно 5 минут.
Достать и дать остыть на бумажном полотенце.
Нарезаем апельсин и лимон кусочками, убрать все косточки.
Измельчить все в блендере лимоны и апельсины с сахаром.
Чтобы лимоны не горчили, немного кожицу можно срезать.
Сахара добавляйте по вкусу. Можно от 4 столовых ложек.
Растопить 100 гр сливочного масла, взбить 1 яйца и добавить к лимонной смеси. Все перемешать и дать постоять 5 минут.
Муку высыпать в глубокую миску. Сливочное масло порезать кубиками и добавить к муке.
Делаем из муки и масла крошку, постепенно наливая 1 стакан холодной воды.
Добавить немного растительного масла и заместить эластичное тесто руками.
Скатать тесто на лимонный пирог в шарик, отправить в холодильник на 20 минут.
Пока тесто в холодильнике, пару раз помешивайте лимонную начинку для пирога.
Разогреть духовку до 180 градусов.
Тесто разделить на две части и раскатать в тонкий шар.
Форму для выпекания застелить пергаментом, переложить одну часть, далее вылить всю начинку и сразу накрыть вторым слоем теста.
Аккуратно и плотно закрыть все края, чтобы начинка не выбежала из лимонного пирога.
Смазать тесто яйцом, обязательно вилкой сделать дырочки и выпекать лимонный пирог 40 минут до золотистой корочки.
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