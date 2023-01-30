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Воздушный пирог к чаю Райское наслаждение: рецепт, который покорил миллионы хозяек

30 января 2023, 14:51
Нежный и вкусный лимонный пирог для всей семьи. Рецепт удивительной выпечки, которая покорит всех.
Время приготоления Время приготовления: 40 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 20 минут
Лимонный пирог, рецепт лимонного пирога,
Лимонный пирог рецепт / ua.depositphotos.com

Готовим вкусный и воздушный пирог с бесподобным вкусом. Этот рецепт придумали очень давно для любителей лимонов и апельсинов.

Лимонный пирог станет настоящей палочкой выручалочкой для ваших гостей. Готовить его не так сложно, но вкус останется на всю жизнь.

Как приготовить пирог с лимоном - рецепт

Вам понадобится:

  • Масло сливочное - 2 пачка
  • Мука - 350 гр
  • Масло растительное - 2 столовые ложки
  • Яйца - 2 шт
  • Лимон - 2 шт
  • Апельсин - 1 шт
  • Сахар

Тесто можно заместить для лимонного пирога самим или купить готовое для выпечки.

Лимоны и апельсин помыть и проварить в кипящей воде, чтобы вся горечь из кожуры ушла. Варить лимоны и апельсин примерно 5 минут.

Достать и дать остыть на бумажном полотенце.

Нарезаем апельсин и лимон кусочками, убрать все косточки.

Измельчить все в блендере лимоны и апельсины с сахаром.

Чтобы лимоны не горчили, немного кожицу можно срезать.

Сахара добавляйте по вкусу. Можно от 4 столовых ложек.

Растопить 100 гр сливочного масла, взбить 1 яйца и добавить к лимонной смеси. Все перемешать и дать постоять 5 минут.

Муку высыпать в глубокую миску. Сливочное масло порезать кубиками и добавить к муке.

Делаем из муки и масла крошку, постепенно наливая 1 стакан холодной воды.

Добавить немного растительного масла и заместить эластичное тесто руками.

Скатать тесто на лимонный пирог в шарик, отправить в холодильник на 20 минут.

тесто на лимонный пирог

Пока тесто в холодильнике, пару раз помешивайте лимонную начинку для пирога.

Разогреть духовку до 180 градусов.

Тесто разделить на две части и раскатать в тонкий шар.

Форму для выпекания застелить пергаментом, переложить одну часть, далее вылить всю начинку и сразу накрыть вторым слоем теста.

Аккуратно и плотно закрыть все края, чтобы начинка не выбежала из лимонного пирога.

лимонный пирог начинка рецепт

Смазать тесто яйцом, обязательно вилкой сделать дырочки и выпекать лимонный пирог 40 минут до золотистой корочки.

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