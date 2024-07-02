Долежит вплоть до следующего урожая: "золотые" правила, как хранить свежий картофель

Очень важно соблюдать ряд важных правил хранения картофеля - тогда он будет оставаться пригодным к употреблению максимально долго.

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Как хранить свежий картофель/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com

Выкопать и собрать урожай картофеля - это лишь часть работы. Следующий очень важный шаг - правильно сохранить собранные плоды.

В сюжете "Суспільне Черкаси" рассказали, как правильно собирать и как хранить картофель. Для длительного хранения урожая нужно соблюдать ряд правил.

"Первое - это нужное хранилище, которое хорошо проветривается, и чтобы был соблюден температурный режим - и картофель будет храниться до следующего урожая", - отметила черкащанка Анна Николаенко.

Если не соблюдать эти правила, то картофель будет болеть, говорит специалист управления фитосанитарной безопасности Сергей Меженов.

"К грибковым болезням картофеля относятся фитофтороз, парша, фомозная гниль и фузариозная гниль, к бактериальным - кольцевая гниль картофеля и мокрая гниль картофеля", - сказал Меженов.

Чтобы наслаждаться блюдами из картофеля весь год, нужно учесть следующее, добавляет специалист.

"После сбора урожая нужно удалять ботву, чтобы не оставалось никаких растительных остатков на огороде. Затем чтобы в хранилище была температура стабильная - где-то +2...+5 градусов по Цельсию. Очень тщательно осуществлять переборку картофеля и стараться, чтобы было как можно меньше механических повреждений", - сказал специалист.

Пораженный картофель следует утилизировать, добавил специалист. Есть его тоже не стоит.

"Такой картофель не имеет хороших пищевых свойств", - подчеркнул он.

Смотрите видео о том, как хранить свежий картофель:

Сколько можно хранить консервацию/ Інфографіка: Главред

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