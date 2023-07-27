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"Этот миг я запомню на всю жизнь": Юлия Санина рассказала, как стала тренером Голосу країни-13

Анна Подгорная
27 июля 2023, 12:34 обновлено 27 июля, 12:34
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В студии Сніданку з 1+1 фронтвумен The Hardkiss вспомнила, как получила предложение занять тренерское кресло.
Юлия Санина в завтраке с 1+1
Юлия Санина в Сніданку з 1+1 / коллаж: Главред, фото: Пресс-служба

Вскоре стартуют съемки нового тринадцатого сезона главного музыкального проекта Голос країни. Европейский сезон, который выйдет на телеканале 1+1 Украина уже этой осенью, призван поддержать украинский народ, который демонстрирует силу своего духа и талант по всему миру. Новый сезон Голосу країни снимается в Варшаве при всесторонней поддержке польских партнеров и на их мощностях.

На днях стало известно, что в Украине появится красный, брендированный поезд Укрзалізниці под названием "Голос країни", который будет курсировать по маршруту Киев-Хелм. Интересно, что он уже на днях отправится в первый рейс, а начинать свое путешествие пассажиры будут под саундтрек европейского сезона проекта, который будет звучать на перроне вокзала.

Сегодня в студию Сніданку з 1+1 пришла тренер-дебютанка Юлия Санина, которая эксклюзивно спела строчку из саундтрека и предложила телезрителям дописать последнюю четвертую фразу.

Коли важкі часи приходять знов

Коли тривогу розганяють шпальти

Я все одно вірю людям

Вірю в любов

Вірю, що…

"Предлагаю нашим зрителям придумать продолжение четвертой фразы. Напишите комментариях в соц. сетях проекта и телеканала 1+1 Украина во что еще надо верить, кроме людей и любви", - говорит Юлия Санина.

К тому же Юлия Санина рассказала, как получила предложение стать тренером Голосу країни. Фронтвумен группы говорит, что этот момент она запомнила навсегда.

"Наконец-то это произошло. Продюсеры проекта предложили мне объявить о своем тренерстве именно во время Евровидения и это было очень ответственно. Мы записали видеоролик с заявлением о моем новом статусе прямо перед выходом на сцену гранд-финала Евровидения. Можете представить, что я чувствовала внутри. Мне нужно было выходить в прямой эфир, объявить имя победителя и в это же время рассказать всей Европе о своем тренерстве. Этот миг я наверняка запомню на всю жизнь", - говорит фронтвумен The Hardkiss Юлия Санина.

Юлия Санина-тренер 13 сезона шоу Голос країни
Юлия Санина - тренер 13 сезона шоу Голос країни / Пресс-служба

Юлия также добавила, что продюсеры проекта Голос країни были первыми, кто позвонил ей после того, как стало известно, кто именно получил роль ведущей Евровидения.

"Я очень давно мечтала о кресле тренера Голосу країни. Каждый раз я думала: "Ну почему не я, сколько можно?" Поэтому конечно я с первой минуты разговора сказала "да". Потом я проходила кастинг на роль тренера и уже после всех особенностей проекта все удалось. То есть все было очень серьезно, одного "да" недостаточно, чтобы стать тренером. Это очень масштабный проект в котором каждый тренер должен доказать, что он достоин занять это легендарное красное кресло", - говорит Санина.

Также артистка добавила, что уже активно готовится к съемкам Голосу країни.

"Я уже начала активно коммуницировать с аудиторией. Где-то в течение месяца я выкладываю видео для вокалистов с советами, ведь на меня подписано очень много музыкантов и вокалистов и кто знает, может на меня подписаны и будущие участники Голосу країни-13. Мне очень хочется помогать и демонстрировать ту музыку, на которой я росла как музыкант. Я мечтаю, чтобы в моей команде были именно вокалисты, ведь я считаю на нашей сцене маловато певиц и певцов с интересными тембрами", - говорит Юлия.

Напомним, проект брендинга поезда реализовал телеканал 1+1 Украина, Голос країни в сотрудничестве с АО "Укрзалізниця" и Port of Culture. Вагон украшают рисунки перелетных птиц, символизирующие украинцев, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за полномасштабного нападения России на Украину. А музыкальные инструменты и звуковые волны в желто-голубых цветах символически сочетают Украину с семьей европейских государств. Иллюстрацию к вагону создал известный художник Александр Грехов при содействии Кати Тейлор-куратора институции культурного развития Port of Culture.

шоу-бизнес Юлия Санина Сніданок з 1+1 новости шоу бизнеса Голос країни-13
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