"Этот миг я запомню на всю жизнь": Юлия Санина рассказала, как стала тренером Голосу країни-13

Вскоре стартуют съемки нового тринадцатого сезона главного музыкального проекта Голос країни. Европейский сезон, который выйдет на телеканале 1+1 Украина уже этой осенью, призван поддержать украинский народ, который демонстрирует силу своего духа и талант по всему миру. Новый сезон Голосу країни снимается в Варшаве при всесторонней поддержке польских партнеров и на их мощностях.
На днях стало известно, что в Украине появится красный, брендированный поезд Укрзалізниці под названием "Голос країни", который будет курсировать по маршруту Киев-Хелм. Интересно, что он уже на днях отправится в первый рейс, а начинать свое путешествие пассажиры будут под саундтрек европейского сезона проекта, который будет звучать на перроне вокзала.
Сегодня в студию Сніданку з 1+1 пришла тренер-дебютанка Юлия Санина, которая эксклюзивно спела строчку из саундтрека и предложила телезрителям дописать последнюю четвертую фразу.
Коли важкі часи приходять знов
Коли тривогу розганяють шпальти
Я все одно вірю людям
Вірю в любов
Вірю, що…
"Предлагаю нашим зрителям придумать продолжение четвертой фразы. Напишите комментариях в соц. сетях проекта и телеканала 1+1 Украина во что еще надо верить, кроме людей и любви", - говорит Юлия Санина.
К тому же Юлия Санина рассказала, как получила предложение стать тренером Голосу країни. Фронтвумен группы говорит, что этот момент она запомнила навсегда.
"Наконец-то это произошло. Продюсеры проекта предложили мне объявить о своем тренерстве именно во время Евровидения и это было очень ответственно. Мы записали видеоролик с заявлением о моем новом статусе прямо перед выходом на сцену гранд-финала Евровидения. Можете представить, что я чувствовала внутри. Мне нужно было выходить в прямой эфир, объявить имя победителя и в это же время рассказать всей Европе о своем тренерстве. Этот миг я наверняка запомню на всю жизнь", - говорит фронтвумен The Hardkiss Юлия Санина.
Юлия также добавила, что продюсеры проекта Голос країни были первыми, кто позвонил ей после того, как стало известно, кто именно получил роль ведущей Евровидения.
"Я очень давно мечтала о кресле тренера Голосу країни. Каждый раз я думала: "Ну почему не я, сколько можно?" Поэтому конечно я с первой минуты разговора сказала "да". Потом я проходила кастинг на роль тренера и уже после всех особенностей проекта все удалось. То есть все было очень серьезно, одного "да" недостаточно, чтобы стать тренером. Это очень масштабный проект в котором каждый тренер должен доказать, что он достоин занять это легендарное красное кресло", - говорит Санина.
Также артистка добавила, что уже активно готовится к съемкам Голосу країни.
"Я уже начала активно коммуницировать с аудиторией. Где-то в течение месяца я выкладываю видео для вокалистов с советами, ведь на меня подписано очень много музыкантов и вокалистов и кто знает, может на меня подписаны и будущие участники Голосу країни-13. Мне очень хочется помогать и демонстрировать ту музыку, на которой я росла как музыкант. Я мечтаю, чтобы в моей команде были именно вокалисты, ведь я считаю на нашей сцене маловато певиц и певцов с интересными тембрами", - говорит Юлия.
Напомним, проект брендинга поезда реализовал телеканал 1+1 Украина, Голос країни в сотрудничестве с АО "Укрзалізниця" и Port of Culture. Вагон украшают рисунки перелетных птиц, символизирующие украинцев, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за полномасштабного нападения России на Украину. А музыкальные инструменты и звуковые волны в желто-голубых цветах символически сочетают Украину с семьей европейских государств. Иллюстрацию к вагону создал известный художник Александр Грехов при содействии Кати Тейлор-куратора институции культурного развития Port of Culture.