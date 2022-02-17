Финалистка Голос.Діти и лечебный голос хирурга: что зрители увидят в 5 выпуске шоу Голос країни-12

Голос країни-12 - анонс пятого выпуска / Пресс-служба

Уже в воскресенье, 20 февраля, в 21:00 на телеканале 1+1 выйдет новый эпизод главного музыкального шоу Голос країни-12. Зрителей ожидают невероятные таланты из разных уголков Украины и мира, которые будут демонстрировать свои вокальные способности. Тренеры Потап, DOROFEEVA, Ольга Полякова и Святослав Вакарчук продолжают собирать свои команды на слепых прослушиваниях. В этом году Голос країни проходит под слоганом "Так звучить твоя країна".

В пятом выпуске на главную вокальную сцену страны выйдет 32-летняя исполнительница и автор песен Екатерина Офлиян. Несколько лет тому назад девушка переехала в Киев. Чтобы заработать на жизнь, подрабатывала написанием рекламных джинглов для радио и ей это удавалось. Впоследствии она почувствовала в себе силы до написания песен.

Первые свои работы она самостоятельно отправляла украинским артистам и наконец ее заметили. Теперь ее треки поют популярные артисты, такие как KAZKA, Тина Кароль и другие, а трек ее авторства звучит в сериале Моя улюблена Страшко. Девушка пришла на проект, чтобы наконец-то выйти из тени артистов и доказать себе, что она может быть услышанной.

На сцене Голосу країни Екатерина исполнит свой авторский трек Найти своих, написанный для Тины Кароль. Неожиданностью для всех станет появление лично Тины Кароль, которая пришла поддержать участницу. Кроме того, это будет их первая встреча, поскольку до этого Екатерина и Тина общались исключительно в сети.

Как Тина Кароль отреагирует на выполнение Кати и за кого из тренеров болеет в этом сезоне – смотрите уже в это воскресенье в 21:00.

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Екатерина Офлиян на "слепых прослушиваниях" шоу Голос країни-12 / Пресс-служба

Также на сцену Голосу країни выйдет 27-летний Нарек Амирян из Армении. Несколько месяцев назад он впервые увидел видео Голосу країни на YouTube и без колебаний подал заявку на кастинг. Нарек не имеет вокального образования, а в Армении работает хирургом. Участник признался, что хочет научиться профессионально петь, но покидать хирургию не планирует.

"Я пою на операциях, и все они после этого завершаются успешно. Одна пациентка сказала, что когда она увидит, как я пою на Голосі країни, она обязательно вылечится. Меня смотрят дома, коллеги, семья, мой маленький сын, поэтому хочется выступить очень достойно", – поделился Нарек.

Нарек Амирян на "слепых прослушиваниях" шоу Голос країни-12 / Пресс-служба

На слепых прослушиваниях участник споет песню Luciano Pavarotti Nessun dorma. Удастся ли ему повернуть хотя бы одно тренерское кресло – зрители узнают уже скоро.

Выйдет на главную сцену страны и 18-летняя Карина Столаба. Певица была участницей Голос.Діти-5 в команде Время и Стекло и сумела дойти до финала. Через три года девушка решила еще раз попробовать свои силы уже в Голосі країни.

"Я решила сделать этот взрослый шаг. И мне кажется, что сейчас у меня есть шанс стать кем-то больше, чем просто девочкой из Голос.Діти", – прокомментировала Карина.

В свое время, после участия в шоу, тренер Надя Дорофеева вместе со своим мужем Владимиром Дантесом сделали участнице подарок в виде музыкального курса в британской летней школе-пансионе. Как признается певица, она начала искать свое звучание и написала первую авторскую песню. Однако сможет ли DOROFEEVA узнать свою бывшую участницу – зрители узнают 20 февраля.

Карина Столаба на "слепых прослушиваниях" шоу Голос країни-12 / Пресс-служба

Также на сцене Голосу країни споет коллектив Guli-Guli band. Ярина, Василина и Дарина делают экспериментальную музыку, миксуя украинский фольклор с мировыми хитами. Девушки по специальности – профессиональные фольклористки.

"Мы видим, что украинской аудитории не хватает такой музыки, какую мы делаем. Мы пришли показать людям разноцветность нашей собственной музыкальной ДНК. И мы уверены, что украинская музыка может быть современной и актуальной, как и наша группа", - отметили девушки.

Кроме того, параллельно участницы работают бэк-вокалистами группы KAZKA. На Голосі країни Guli-Guli band представят микс украинской народной песни и мирового хита от Weekend – Blinding Lights. Как к появлению группы отнесется тренер Другого шансу Александра Зарицкая и понравится ли такой неожиданный музыкальный микс другим тренерам – мы узнаем уже в воскресенье.

Группа Guli-Guli band на "слепых прослушиваниях" шоу Голос країни-12 / Пресс-служба

В пятом эпизоде ​​тренеры будут еще более тщательно выбирать участников в свою команду и настойчиво бороться за тех, кто услышал звук заветной красной кнопки. Что доведет Потапа до слез и кого из участников на сцену Голосу країни придут поддержать фавориты Нацотбора-2022 группа KALUSH – станет известно скоро.

Напомним, что происходит за кулисами шоу, зрители традиционно смогут увидеть на YouTube канале проекта. В этом году ведущими бэкстейджа, снятого при поддержке Киевстар ТВ, станут победитель Голосу країни-11 Сергей Лазановский и выпускница 1+1 Media School Наталии Солоник. Ведущими бэкстейджами для соцсетей телеканала 1+1 стали певица и участница Голосу країни–10 Lida Lee, финалист 11 сезона Тема Паучек, суперфиналист 9 сезона KHAYAT и участница Голос.Діти-4 Нино Басилая.