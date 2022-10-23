Голос країни-12 - 8 выпуск: итоги первого эпизода Вокальных боев

Голос країни-12 Вокальные бои / Скриншот

23 октября на канале ТЕТ стартовал второй этап Голос країни-12 - Вокальные бои. В восьмом выпуске вокального шоу пары из команд звездных тренеров сойдутся на музыкальном ринге.

Два артиста будут исполнять одну песню. По итогам выступления тренер определяет, кто будет продолжать сражение за звание Голоса нашей страны.

Первыми на сцену вышли подопечные Потапа: вокалист-иподъякон Василий Палюх против девичьего трио Guli Guli. Они исполнили мэшап из песен Край Софии Ротару и Beggin группы Maneskin. Далее продолжать участие будет Василий Палюх.

Группу Guli Guli никто из тренеров не украл. Их спас сам Потап. Девушки продолжают борьбу

Следующими на ринг вышли члены команды Нади Дорофеевой: бывший бэк-вокалист группы Океан Эльзы Евгений Бичасный и солист военного оркестра, ныне - служащий ВСУ, Александр Свириденко. На этапе вокальных боев они исполнили песню "Superstition" исполнителя Stevie Wonder.

Надя Дорофеева остановила свой выбор на Александре Свириденко - она обещала "помучить" его на вокальных нокаутах. За право "украсть" Евгения Бичасного в свою команду боролись Святослав Вакарчук и Ольга Полякова. Вокалист выбрал команду Святослава Вакарчука.

Члены команды Оли Поляковой, вокалисты с уникальными тембрами Евгений Тесленко-Пономаренко и Димаш Даулетов. Они исполнили песню "Le Temps des cathédrales" Bruno Pelletier из мюзикла "Собор Парижской Богоматери". Оля Полякова отдала свой голос на пользу Димаша Даулетов. Евгений Тесленко-Пономаренко выбывает из проекта.

В вокальном поединке сошлись воспитанники Святослава Вакарчука - многодетный отец Максим Бородин и айтишник Остап Дривко. За право продолжить участие в Голосе країни они боролись, исполняя песню "АЛЕ" Сергея Бабкина. Святослав Вакарчук принял решение, что далее в его команде продолжит участие Максим Бородин. Остап Дривко покидает шоу Голос країни.

И вновь на сцене члены команды Нади Дорофеевой - певица из ресторана Инесса Грицаенко и скрипач с круизных лайнеров Дмитрий Ротькин исполнили песню "Bad guy" Billie Eilish. Далее в шоу проходит Иннеса.

Дмитрия на проекте оставила команда тренеров Второго шанса - Александра Зарицкая и Андрей Мацола.

Новость дополняется.

Напомним, в продолжении сезона объявлена благотворительная цель – просматривая выпуски, зрители смогут помочь нашим защитникам бороться с врагом. Голос країни вместе с Dobro.UA и Фондом компетентной помощи армии "Повернись живим" объявляет благотворительную инициативу под названием "Твій Голос на аерозасоби для розвідки". Его целью станет сбор 3 млн гривен на важную покупку для целой бригады на передовую - квадрокоптера Matrice 300 RTK и 17 малогабаритных дронов DJI Mavic 3 Fly More Combo. Каждый желающий может приобщиться к благотворительному сбору, сделав любой взнос на платформе онлайн по ссылке или отправив SMS на благотворительный номер 88007. Стоимость одного благотворительного пожертвования в виде SMS составляет 10 гривен.

Смотрите Голос країни каждое воскресенье в 21:00 на телеканале ТЕТ через украинский сервис цифрового интерактивного телевидения "Киевстар ТВ".