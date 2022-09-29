Голос країни-12 на ТЕТ: кто из участников вступил в ряды ВСУ, а у кого семья сейчас в оккупации

Голос країни-12 на ТЕТ - первый выпуск-дайджест / Пресс-служба

Уже 2 октября в 21:00 на телеканале ТЕТ состоится возвращение самого масштабного музыкального проекта Голос країни-12, трансляция которого была прервана из-за полномасштабного вторжения рф на территорию Украины. По инициативе народного тренера и мецената Андрея Мацолы любимый проект миллионов возвращается, чтобы напомнить о таланте украинской нации и песней поддержать моральный дух зрителей, а также помочь украинским защитникам.

Этой осенью проект будет выходить на телеканале ТЕТ, пока 1+1 выполняет важную миссию – транслирует Национальный марафон "Єдині новини". В первом выпуске зрителей ожидает дайджест, в котором вспомнят, какими были 5 эпизодов "Слепых прослушиваний". Участники Голосу країни лично расскажут, как их жизнь изменилась после 24 февраля.

12 сезон Голоса страны на этапе "Слепых прослушиваний" открывал 26-летний Андрей Бичасный из Херсона, который попал в команду DOROFEEVA. Сейчас родной город участника находится во временной оккупации. Андрей говорит, что его семья находится там.

"Все мои ближайшие родные, родители, вся семья – они находятся под оккупацией в Херсоне. Многие мои друзья остались в городе и сейчас страдают от "тихого террора". Но все мы держимся, верим в нашу страну и очень надеюсь, что скоро мой родной город Херсон будет свободным и там снова замаячит украинский флаг", - прокомментировал Андрей.

Участник Голосу країни-12 Андрей Бичасный / Пресс-служба

Зрители вспомнят и выступление "киборга", защитника Донецкого аэропорта – Ярослава Гавянца с Тернопольщины. На этапе "Слепых прослушиваний" Ярослав попал в команду Оли Поляковой. О сцене участник мечтал с самого детства, однако участие в АТО изменило его жизнь. На сцене Голосу країни он сказал: "Я хочу почувствовать, кем бы я мог быть, если бы не война". Тогда Ярослав еще не знал, что война станет полномасштабной и заставит его вернуться на фронт ради защиты нашей Родины.

"С 24 февраля я нахожусь на службе в рядах Вооруженных сил Украины. Спасибо всем за то, что вы делаете каждый на своем фронте. Вы просто невероятные, уверен, что мы скоро победим. И все будет Украина. Я рад, что Голос країни возвращается на экраны", - отметил Гавянец.

Участник Голоса страны-12 Ярослав Гавянец / Пресс-служба

Снова увидят на экранах телезрители и Александра Свириденко, солиста военного оркестра при Министерстве обороны Украины. На этапе "слепых прослушиваний" артист спел вместе со своим коллективом песню "О, мама" группы Сальто назад и попал в команду Дорофеевой.

"Общение с Сашей - это что-то особенное для меня, как для тренера - говорит Дорофеева. Когда началась война, он был одним из первых, кто написал и спросил, как у меня дела. Он очень переживал за меня. Сейчас Александр на фронте, но мы постоянно на связи. Это невероятный человек, он очень талантливый и искренний. Я очень им горжусь".

Участник Голоса страны-12 Александр Свириденко / Пресс-служба

Напомним, в продолжении сезона объявлена благотворительная цель – просматривая выпуски, зрители смогут помочь нашим защитникам бороться с врагом. Голос країни вместе с Dobro.UA и Фондом компетентной помощи армии "Повернись живим" объявляет благотворительную инициативу под названием "Твій Голос на аерозасоби для розвідки". Его целью станет сбор 3 млн гривен на важную покупку для целой бригады на передовую - квадрокоптера Matrice 300 RTK и 17 малогабаритных дронов DJI Mavic 3 Fly More Combo. Каждый желающий может приобщиться к благотворительному сбору, сделав любой взнос на платформе онлайн по ссылке или отправив SMS на благотворительный номер 88007. Стоимость одного благотворительного пожертвования в виде SMS составляет 10 гривен.

Смотрите премьеру Голоса страны 2 октября в 21:00 на телеканале ТЕТ через украинский сервис цифрового интерактивного телевидения "Киевстар ТВ".