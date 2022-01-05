Голос країни-12 - стала известна дата премьеры на телеканале 1+1

Голос країни-12 - озвучена дата премьеры на 1+1 / Пресс-служба

23 января в 21:00на телеканале 1+1 состоится грандиозная премьера двенадцатого сезона вокального шоу Голос країни. В обновленный состав тренеров вошли топовые украинские звезды: Оля Полякова, Потап, DOROFEEVA и Святослав Вакарчук.

Двухкратный тренер-победитель Голосу країни Святослав Вакарчук вернулся в красное кресло после пятилетнего перерыва. Потап выступит в роли тренера уже в четвертый раз, а победительница прошлого сезона DOROFEEVA – во второй раз. Новичком в легендарном красном кресле стала поп-королева Оля Полякова.

Двенадцатый сезон Голосу країни пройдет под слоганом "Так звучить твоя країна". В канун новогодних праздников тренеры шоу в ярких образах, сидя в легендарных красных креслах, спели величественное произведение Николая Леонтовича Щедрик, которому в этом году исполнилось 120 лет. Кроме того, к ним присоединились участники слепых прослушиваний шоу. Однако пройдут ли эти участники в команды – станет известно с 23 января.

Ведущими Голосу країни-12 стали неизменные ведущие – семейная пара Юрий Горбунов и Катерина Осадчая. По словам Горбунова, он ежегодно убеждается, что именно голоса участников являются определенным ДНК проекта.

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"Голос країни — это всегда про актуальность и тренды, в этом успех каждого сезона. 12-й напоминает те времена, когда я присоединился к проекту, где-то в четвертом сезоне. Он более близок к народу. В нем меньше альтернативной музыки, больше понятной и актуальной для слушателей. Будут удивлять точно голоса участников, потому что именно голос — ДНК проекта. Каждый раз частично меняются тренеры, декорации, музыка, но есть основа, на которой все базируется", - отметил Юрий Горбунов в интервью для журнала Арт-Мозаика, которое вы сможете прочитать в новом выпуске уже с 13 января.

Ведущие Голосу країни-12 Катя Осадчая и Юрий Горбунов / Пресс-служба

Зрителей ожидают невероятные вокалисты из разных уголков Украины. Уличные музыканты, звезда популярного сериалити, профессиональный электрик со сверхмощным голосом, бывший бэк-вокалист Святослава Вакарчука, киборг, защищавший Донецкий аэропорт в 2015 году, и даже дочь популярного украинского композитора.

Напомним, все, что происходит за кулисами шоу, зрители традиционно смогут увидеть на YouTube канале проекта. В этом году ведущими бэкстейджа, снятого при поддержке Киевстар ТВ, станут победитель Голосу країни-11 Сергей Лазановский и выпускница 1+1 Media School Наталии Солоник. Ведущими бэкстейджа для соцсетей телеканала 1+1 стали певица и участница Голос країни – 10 Lida Lee, финалист 11 сезона Тема Паучек, суперфиналист 9 сезона KHAYAT и участница Голос.Дети-4 Нино Басилая.