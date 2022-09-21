Голос країни презентовал новую промокампанию с патриотическими диджитал-вышиванками

Телеканал 1+1 представил новую промокампанию, в которой тренеры проекта Голос країни примерили патриотические диджитал-вышиванки с аутентичными орнаментами / Пресс-служба

Уже 2 октября в 21:00 на телеканале ТЕТ состоится возвращение главного вокального проекта Голос страны, показ которого был прерван из-за начала полномасштабной агрессии рф против Украины. За это время жизнь для каждого из нас изменилась навсегда. Следовательно, и продолжение Голоса страны будет особенным, а новые эпизоды претерпят значительные изменения. Финал будет отснят дополнительно и он будет иметь особые правила и отличаться от предыдущих по структуре и количеству участников.

Сегодня телеканал 1+1 представил новую промокампанию, в которой тренеры проекта Голос країни примерили патриотические диджитал-вышиванки с аутентичными орнаментами.

"Когда мы с командой задумались над созданием визуализации для кампании, посвященной продолжению Голосу країни, то единогласно решили, что этот сезон должен остаться в сердцах украинцев навсегда. Поэтому в визуальном решении мы скомбинировали диджитал тренды и традиционные украинские орнаменты, которые веками объединяли всю нашу страну и отражают украинскую ДНК, известную на весь мир", - говорит главный стилист телеканала 1+1 Ольга Слонь.

Тренер Голосу країни-12 Надя Дорофеева / Пресс-служба

Консультантом в подборе орнаментов для диджитал-вышиванок стала участница Голоса страны-12 Мария Квитка. Девушка - хранительница уникальных знаний об украинских национальных костюмах прошлого века, фольклористка, художница костюмов, известная работой над фильмом Чорний ворон и документальной лентой Спадок. Она с радостью поделилась своими знаниями с департаментом стиля телеканала 1+1.

Тренер Голосу країни-12 Оля Полякова / Пресс-служба

"Этот сезон Голосу країни богат на большое количество супер-талантливых украинцев. Среди участников есть девушка по имени Мария Квитка, которая очень хорошо разбирается в этнографии и украинских мотивах. Она была нашим консультантом по использованию цветов и орнаментов при создании цифровых образов тренеров, в основу которых легли фотографии, сделанные во время первой промо-кампании Голосу країни-12", - говорит главный стилист телеканала 1+1 Ольга Слонь.

Тренер Голосу країни-12 Потап / Пресс-служба

Сама Мария говорит, что диджитал-вышиванки были созданы на основе аутентичных праздничных предметов одежды украинцев и являются настоящим цифровым трендом.

"Орнаменты, использованные в коллажах Голосу країни, были взяты из аутентичных праздничных предметов одежды украинцев конца XIX - начала XX века. Это вышитые фрагменты из старинных рубашек, кептаров, камизелек, запасок, рушныков. Все эти вещи были собраны в экспедициях по разным регионам нашей страны и хранятся в частных коллекциях. Украинская традиционная вышивка насчитывает около 300 швов, которые шьются на основе 20 техник. В XIX в. орнаменты и техники отделки одежды были настолько уникальными, что можно было по рубашке определить, из какой деревни происходит ее владелец",- говорит фольклористка и участница шоу Голос країни Мария Квитка.

Тренер Голоса страны-12 Андрей Мацола / Пресс-служба

Познакомиться с Марией телезрители смогут уже в новых эпизодах проекта Голос країни на телеканале ТЕТ. Прошла ли девушка в следующий этап проекта и что исполнила на слепых прослушиваниях, станет известно в скором времени.

Департамент стиля телеканала 1+1 искал мотивы для диджитал-вышиванок в старых материалах об украинской культуре.

Тренер Голоса страны-12 Александра Зарицкая / Пресс-служба

"Мы рассматривали много старинных фотографий, которые хорошо сохранились. Разыскивали интересную "орнаменторику" и поместили ее на баннеры с тренерами, чтобы они соответствовали разным регионам, а также были связаны между собой. Мы хотели, чтобы наша промо-кампания заиграла новыми красками, следовала диджитал-трендам и рассказывала про нашу культуру",- говорит руководитель отдела стиля Ольга Слонь.

Напомним, по инициативе народного тренера Голосу країни и мецената Андрея Мацолы любимый проект миллионов украинцев возвращается для того, чтобы напомнить о силе, воле и таланте украинского народа и песней поддержать моральный дух всех зрителей и наших воинов. В проекте будет присутствовать мощная благотворительная составляющая, нацеленная на поддержку украинских защитников.

Голос країни вместе с Dobro.UA и Фондом компетентной помощи армии "Повернись живим" объявляет благотворительную инициативу под названием "Твій Голос на аерозасоби для розвідки". Его целью станет сбор 3 млн гривен на важную покупку для целой бригады на передовую - квадрокоптера Matrice 300 RTK и 17 малогабаритных дронов DJI Mavic 3 Fly More Combo. Такие железные птички помогут нашим воинам быть еще более эффективными, метко и вовремя отслеживать опасность и планировать действия для освобождения Украины.

Уже сейчас каждый желающий может приобщиться к благотворительному сбору, сделав взнос на платформе онлайн по ссылке или отправив SMS на благотворительный номер 88007. Стоимость одной благотворительного пожертвования в виде SMS составляет 10 гривен. Все деньги пойдут на аэросредства. Тысячи SMS-голосов смогут стать громкой народной поддержкой ВСУ.

Все детали по ссылке на онлайн-платформу Dobro.UA.