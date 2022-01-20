Гуси в стиле джаз и киборг, поющий душой: что зрители увидят в первом выпуске шоу Голос країни-12

Голос країни-12 - анонс 1 выпуска / Пресс-служба

23 января в 21:00 на телеканале 1+1 состоится грандиозная премьера двенадцатого сезона вокального шоу Голос країни. В обновленный состав тренеров вошли топовые украинские звезды: Оля Полякова, Потап, DOROFEEVA и Святослав Вакарчук.

Начнется Голос країни с общей песни тренеров. Самый авторитетный украинский продюсер Потап, поп-королева Оля Полякова, диджитал-сенсация DOROFEEVA и рок-легенда, солист группы Океан Ельзи Святослав Вакарчук споют вместе песню Старі фотографії Скрябина.

Новый сезон Голосу країни пройдет под слоганом "Так звучить твоя країна". Тренеры будут искать настоящий голос нации, тех людей, которые живут рядом с нами и о таланте которых должна узнать вся страна. Кроме того, в сезоне будут участвовать самобытные группы и дуэты. В этом сезоне было получено более 5000 заявок и только 100 самых уникальных голосов попали на слепые прослушивания.

В первом выпуске шоу зрителей ожидают первые победы и поражения участников Голосу країни. На сцену шоу выйдет Гавянец Ярослав из Тернопольской области. 29-летний участник рассказал, что с самого детства мечтал о сцене и после школы поступил на факультет драматического театра и кино. Однако не доучился – вступил в ряды ВСУ, а затем отправился в АТО. Во время защиты Донецкого аэропорта в 2015 году попал в плен. Киборг получил свободу и признается: период психологической реабилитации у него длится до сих пор. Ярослав пришел на Голос країни, чтобы осуществить свою детскую мечту – быть на сцене, ведь именно театр и пение – это то, где мог быть, если бы не война.

На Голосі країни участник споет трек Тебе це може вбити от группы СКАЙ. Хватит ли Ярославу проницательности исполнения повернуть к себе тренеров – зрители узнают уже в воскресенье.

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Также в первом выпуске Голосу країни-12 зрителей ожидает выступление Инессы Грицаенко. Девушка много лет поет и не в первый раз штурмует вокальную сцену. Переехав в столицу в 14 лет, Инесса начала выступать в разных клубах, чтобы заработать на жизнь. Тем не менее, всегда мечтала о самой большой музыкальной сцене страны. На сцене Голосу країни девушка подарит неожиданное джазовое звучание одному из самых популярных хитов прошлого года – Гуси. Любопытно, что ее сестра будет аккомпанировать певице на саксофоне. Оценят ли ее нестардатный подход к песне судьи и как отреагируют тренеры – станет известно уже 23 января.

На легендарную сцену 12 сезона вокального шоу Голос країни приедет крымская татарка Алие Хаджабадинова. Ей пришлось переехать из Крыма в Киев. На полуострове она начала карьеру певицы, однако все оборвалось в один момент. Сейчас она работает рекрутером в it-компании, но не оставляет надежду стать певицей. На проект Голос країни Алие пришла показать, что крымскотатарские песни – это клад народа.

Алие Хаджабадинова на "слепых прослушиваниях" шоу Голос країни-12 / Пресс-служба

На сцене Голосу країни придет фольклорная группа GG ГуляйГород. Участницы Настя и Ирина познакомились во время учебы на фольклористок. Они собирали старинные песни, давали им новую жизнь. Для того, чтобы добавить своему творчеству электронное звучание – решили позвать современного музыканта, так нашли Андрея. Сейчас группа популяризирует украинскую песню в мире и выступает на фольклорных фестивалях в Польше, Франции, Греции, Германии и даже в Индии и Африке. На сцене проекта группа споет трек Веснянка в современной обработке. Уже в воскресенье мы узнаем, смогут ли они попасть в Голос країни.

Фольклорная группа GG ГуляйГород на "слепых прослушиваниях" шоу Голос країни-12 / Пресс-служба

Вокалисты будут делать все, чтобы услышать, как нажимается заветная красная кнопка. А звездные наставники покажут упорную борьбу за лучших украинских певцов.

Уже в первом эфире станет ясно, какие команды собирают тренеры. К примеру, выбор Потапа доказывает, что он ищет певцов с мировыми амбициями.

"Я хочу найти эксклюзивные голоса, которые поразят и покорят сердца, в первую очередь украинских зрителей. Мои цели неизменны – я хочу, чтобы наши артисты представляли Украину по всему миру. И мы, украинцы, ими гордились. А украинский язык звучал по всей планете", – прокомментировал Потап.

Потап - один из тренеров 12 сезона шоу Голос країни / Пресс-служба

Известно, что в перерывах между выступлениями участников, между тренерами проходят интересные разговоры, во время которых звезды делятся впечатлениями и подробностями личной жизни. Так, Оля Полякова рассказала, как ехала в Венецию на концерт Океан Ельзи. Певица акцентировала: целый день ехала на концерт из Тосканы. Лодка сломалась, Полякова опоздала и успела только на одну песню.

Оля Полякова - одна из тренеров 12 сезона шоу Голос країни / Пресс-служба

Святослав вспомнил этот концерт и рассказал: в тот день площадь до Палаццо Дукале была полностью наполнена людьми.

"Если ты так можешь представлять свою страну, то вырастают крылья. Это одно из самых красивых выступлений, спасибо, что ты о нем напомнила", - ответил Оле Поляковой Святослав Вакарчук.

Святослав Вакарчук - один из тренеров 12 сезона шоу Голос країни / Пресс-служба

Не пропустите, уже в это воскресенье, 23 января в 21:00 на телеканале 1+1 – премьера вокального шоу Голос країни-12.

По результатам 2021 года, проекты Big Entertainment Shows телеканала 1+1 вошли в Топ-5 самых рейтинговых развлекательных талант-шоу года по основной аудитории – 18-54 (50+). Проект Танці з зірками вошел в Топ-3 рейтинговых шоу страны с рейтингом 3,7% и долей 15% по аудитории 18-54 (50+). А Голос країни занял 4 строчку в ТОПе с рейтингом 4,1% и долей 14,4% по аудитории 18-54 (50+).

Напомним, все, что происходит за кулисами шоу, зрители традиционно смогут узнать на YouTube-канале проекта. В этом году ведущими бэкстейджа, снятого при поддержке Киевстар ТВ, станут победитель Голоса країни-11 Сергей Лазановский и выпускница 1+1 Media School Натальи Солоник. Ведущими бэкстейджа для соцсетей телеканала 1+1 стали певица и участница Голос країни – 10 Lida Lee, финалист 11 сезона Тема Паучек, суперфиналист 9 сезона KHAYAT.