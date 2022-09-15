Потап заговорил: где был до возвращения в Украину, что с его лицом и будет ли петь на русском языке

Потап вернулся в Украину и рассказал о своей жизни за 7 месяцев полномасштабной войны / Пресс-служба

Уже 2 октября в 21:00 на телеканале ТЕТ состоится премьера новых эпизодов главного вокального проекта Голос країни, показ которого был прерван из-за начала полномасштабной агрессии рф против Украины. В продолжении сезона будет мощная благотворительная составляющая, нацеленная на поддержку украинских защитников. Целью станет сбор 3 млн гривен на важную покупку для целой бригады на передовой - 18 квадрокоптеров, которые помогут нашим воинам быть еще более эффективными, метко и вовремя отслеживать опасность и планировать действия для освобождения Украины.

Сегодня в студию Сніданку з 1+1 впервые за период полномасштабной войны посетил тренер проекта Потап и из первых уст рассказал, где находился все это время, как помогал Украине и ждал ли возвращения Голосу країни в эфир.

Известный продюсер ответил на вопрос о том, что делал во время войны за рубежом. Артист рассказал, что все это время выступал на благотворительных концертах по всему миру – от Польши до США, рассказывая международному сообществу о войне в Украине.

"Меня давно не было в эфире, но я все время работал. Долгое время был заграницей, давал концерты от Польши и до Латинской Америки. Мы с Настей как семья волонтеров сделали очень много. Еще несколько недель назад сумма, которую мы собрали, была 75 миллионов гривен, сейчас же эта цифра приближается к отметке 100 миллионов. За это время мы помогали и концертами, и гуманитаркой, и оружием для ВСУ. Уже пора вернуться домой и поддерживать Украину в культурном плане. Мы объездили почти весь мир. В Украину я вернулся уже давно, выдохнул, ведь у нас был сумасшедший график и снова начал работать в волонтерском направлении", - говорит Потап.

В середине июля артист напугал поклонников новостью о том, что у него из-за болезни парализовало половину лица. Сегодня в эфире Потап впервые рассказал о своем состоянии здоровья сейчас.

"У меня был синдром Рамсея-Ханта, с которым недавно боролся Джастин Бибер, то есть из-за нервов у меня парализовало половину лица. Это очень тяжелая штука. За это время я тяжело переболел ковидом и отитом. Но когда я смотрю на ребят, которые воюют, то думаю: ну какой паралич, о чем вообще можно говорить?" - говорит Потап.

Рассказал Потап и о том, писали ли ему российские звезды с начала вторжения рф на территорию Украины. С первого дня артист не стеснялся в своих высказываниях относительно отсутствия позиции у звезд с украинскими корнями и обращался к ним с жесткими речами с экранов смартфона.

"Были российские звезды, которые писали мне после Бучи. Не хочу называть их имен. Была одна звезда, которая писала мне, что она из Одессы и волнуется за ситуацию в стране, на что я ответил: какой ты одессит, если сидишь в Дубае и выкладываешь видео, как ешь красную икру в тот момент, когда российские ракеты обстреливают твой город, а ты об этом молчишь. Если ты одессит, то поддерживай свою страну. С началом войны мы с Настей приняли очень активную позицию в информационном пространстве. И Настя, и я писали звонили всем украинским звездам, которые находились в рф. Однажды я даже услышал, как Настя говорит: "Ты не можешь называть себя украинкой, я сделаю все, чтобы лишить тебя украинского гражданства", - говорит Потап.

Невероятную огласку получила новость о возвращении проекта Голос країни на большие экраны. Тренер проекта не скрывает, что как и многие украинцы очень ждал перезапуск любимого вокального проекта.

Голос страны-12 вернется на экраны уже в начале октября / Пресс-служба

"Этот проект сейчас очень "актуален", ведь у нас появится возможность посмотреть на себя такими, какие мы были до войны. Война пришла в каждый дом и изменила всех нас, где бы ты ни находился в тот момент. Голос країни суперважный проект, потому что нам нужно сформулировать новую национальную идею, а плацдармом для этой идеи всегда будет культура, язык и песня, которая должна звучать отовсюду. Я все это время общался со своей командой. Кое-кто из них оказался на временно оккупированной территории, кое-кто занимался тем, что выступал на концертах и помогает ВСУ. В нашей команде даже родился один ребеночек, а другая девушка уже на седьмом месяце беременности. Команда стала больше. Я очень хочу, чтобы вы увидели этот новый пласт украинцев и имели возможность отвлечься от новостей хотя бы на пару часов", - говорит тренер Голосу країни.

Потап также рассказал о внутренних перевоплощениях и о том, что вычеркнул из своего творчества русский язык.

"Я вычеркнул из своих песен русский язык. Мои новые песни будут писаться сугубо на украинском, испанском или английском языке. Если люди попросят, то на концертах я могу спеть что-то из того, что было написано до войны, но в новых песнях никакого русского языка. Я приехал домой с большой идеей, которая изменит современный украинский шоу-бизнес. Я хочу сделать так, чтобы молодые исполнители зарабатывали деньги и развивали украинскую культуру, потому что для национальной идеи должен фундамент. Мы живем в парадигме "24 февраля" и "День Победы" , именно поэтому после победы нам нужно будет восстановить крутую сельскохозяйственную, айтишную страну с очень развитой культурой", - говорит Потап.

Напомним, по инициативе народного тренера Голосу країни и мецената Андрея Мацолы любимый проект миллионов украинцев возвращается для того, чтобы напомнить о силе, воле и таланте украинского народа и песней поддержать моральный дух всех зрителей и наших воинов. В проекте будет присутствовать мощная благотворительная составляющая, нацеленная на поддержку украинских защитников. Голос країни вместе с Dobro.UA и Фондом компетентной помощи армии "Повернись живим" объявляет благотворительную инициативу под названием "Твій Голос на аерозасоби для розвідки". Его целью станет сбор 3 млн гривен на важную покупку для целой бригады на передовую - квадрокоптера Matrice 300 RTK и 17 малогабаритных дронов DJI Mavic 3 Fly More Combo. Такие железные птички помогут нашим воинам быть еще более эффективными, метко и вовремя отслеживать опасность и планировать действия для освобождения Украины.

Уже сейчас каждый желающий может приобщиться к благотворительному сбору, сделав взнос на платформе онлайн по ссылке или отправив SMS на благотворительный номер 88007. Стоимость одной благотворительного пожертвования в виде SMS составляет 10 гривен. Все деньги пойдут на аэросредства. Тысячи SMS-голосов смогут стать громкой народной поддержкой ВСУ.

Все детали по ссылке на онлайн-платформу Dobro.UA.