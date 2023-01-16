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Проект "Говорить вся країна" объявляет сбор историй зрителей

16 января 2023, 18:02
Новое ток-шоу от 1+1, посвященное резонансным событиям, ищет своих героев.
Алексей Суханов в ток-шоу Говорит вся страны
Алексей Суханов в ток-шоу Говорить вся країна / пресс-служба

Недавно стало известно, что телеканал 1+1 активно работает над производством нового ток-шоу под названием "Говорить вся країна", где в формате журналистского расследования авторы проекта будут раскрывать детали событий, которые вызвали общественный резонанс.

С помощью сюжетов, героев и свидетелей шаг за шагом будут проявляться новые факты кейсов, которые всколыхнули всю страну. Каждый выпуск будет строиться вокруг одной истории из жизни героя проекта.

Телеканал 1+1 объявляет сбор историй для ток-шоу "Говорить вся країна", ведущим которого стал известный тележурналист Алексей Суханов. Отныне каждый телезритель может поделиться собственной резонансной историей и стать частью нового проекта на 1+1 Украина.

Для того, чтобы ваш жизненный опыт был услышанным, нужно заполнить анкету, подробно описать события, которые произошли с вами и вашей семьей, поделиться фотографиями или видеоматериалами. Ни одна история не должна быть забытой в такое сложное время, ведь миссия ток-шоу "Говорить вся країна" - найти правду и установить справедливость в самых сложных жизненных ситуациях, даже в условиях военного времени.

Ссылка на сбор историй

Напомним, производством проекта занимается команда продюсера Акима Галимова, ведущим проекта стал Алексей Суханов, который несмотря на русское происхождение, в 2014 году окончательно переехал в Киев, поддержав Украину и европейские ценности. За несколько лет выучил украинский язык и в 2019 году получил украинское гражданство. С началом полномасштабного вторжения выступил с осуждением российской агрессии и вступил в Киевский ТРО.

канал 1+1 1+1 Медиа
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