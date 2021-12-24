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Спецпроект Лига Смеха. Битва Титанов: возвращение Оли Поляковой и "прожарка" Кошевого и Потапа

24 декабря 2021, 10:04
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Лучшие команды всех сезонов вступят в борьбу за чемпионский кубок.

Лига Смеха. Битва Титанов - подробности спецпроекта / Пресс-служба

Сегодня, 24 декабря, в 20:20 на телеканале 1+1 состоится показ грандиозного спецпроекта Лига Смеха. Битва сезонов, в котором соберутся яркие команды и тренеры шоу и будут бороться за кубок чемпиона. За право называться лучшими будут бороться две команды: сборная первых сезонов во главе с Потапом и сборная последних сезонов вместе с Евгением Кошевым.

В команде Потапа собрались представители лучших команд первых сезонов. В звездной сборной будут играть Инородный театр абсурда Воробушек, Заинька, Отдыхаем вместе, Лукас и другие.

Лига Смеха. Битва Титанов - подробности спецпроекта / Пресс-служба

Вместе с ними сыграют и бывшие звездные тренеры: Елена Кравец, Оля Полякова, Сергей Сивохо и Игорь Ласточкин. В сборную Кошевого попали Маша Ефросинина, Александр Пикалов, Станислав Боклан, Олеся Жураковская и Сергей Бабкин, а среди юмористических команд: Стадион Диброва, монокоманда Мы слышали Гагару, СМТ, Дуракам закон не писан и другие.

"На самом деле я не знаю, как редакторам удалось собрать такой невероятный состав команд. Признаюсь, что мы немного видели номера соперника и я вам скажу, что уровень невероятно высок. Зрители очень любят нашу Лигу Смеха и всегда ждут финала сезона, однако спецпроект для всех это большое праздничное событие", - рассказал Евгений Кошевой.

Звездные команды будут соревноваться в трех конкурсах, среди них – "прожарка", в которой участники команды соперника должны "прожарить" капитана команды другой. Маше Ефросининой представился случай пошутить над своим другом Потапом, а вот Елене Кравец - над Евгением Кошевым.

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Лига Смеха. Битва Титанов - подробности спецпроекта / Пресс-служба

"Женя, я не могу над тобой шутить, поэтому сейчас будет исключительно правда", – начала свой монолог Елена Кравец.

Как к ее шуткам отнесся Кошевой – мы узнаем уже завтра. Кроме "прожарки", зрителей ожидает полотно и музыкальный конкурс.

Лига Смеха. Битва Титанов - подробности спецпроекта / Пресс-служба

Оценивать звездные команды будут приглашенные тренеры: Юрий Ткач, Влад Яма, Георгий Делиев, Екатерина Кухар, Гарик Корогодский и Гарик Бирча

Яркий юмор от лучших выпускников Лиги Смеха и талантливых тренеров. Не пропустите спецпроект Лига Смеха. Битва сезонов сегодня в 20:20 на телеканале 1+1.

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