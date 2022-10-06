Сюрприз от Go_A и воспоминания о начале войны: что зрители увидят в 6 выпуске шоу Голос країни-12

Голос країни-12 - анонс шестого выпуска / Пресс-служба

Уже в это воскресенье в 21:00 на телеканале ТЕТ состоится показ нового эпизода слепых прослушиваний самого масштабного музыкального проекта Голос країни-12, трансляция которого была прервана из-за полномасштабного вторжения рф на территорию Украины. Шестой эпизод слепых прослушиваний, который зрители увидят в это воскресенье, еще не выходил на экраны.

По инициативе народного тренера и мецената Андрея Мацолы любимый проект миллионов возвращается, чтобы напомнить о таланте украинской нации и песней поддержать моральный дух зрителей, а также помочь украинским защитникам. Участники Голосу країни лично расскажут, как их жизнь изменилась после 24 февраля. Этой осенью проект выходит на телеканале ТЕТ, пока 1+1 выполняет важную миссию – транслирует Национальный марафон "Єдині новини".

В воскресном выпуске телезрители увидят совершенно новых героев, которых до сих пор не было в эфире.

На сцену Голосу країни выйдет менеджер печати сувенирной продукции из города Кобеляки Игорь Ольховой.

"Если до войны у меня и была какая-то нерешительность перед выходом на сцену, то теперь все эти страхи в прошлом. Я верю в себя и также убежден, что наша страна отвоюет свою Независимость, наверное не только потому что мы всей семьей донатим на ВСУ и байрактари, но и потому, что украинцы - великая нация, которая борется за свою победу", - говорит Игорь.

Певец исполнит трек группы Maneskin Beggin. Развернется ли к Игорю хотя бы кто-то из тренеров, смотрите уже в воскресенье на телеканале ТЕТ.

Игорь Ольховой на "слепых прослушиваниях" в Голосі країни-12 / Пресс-служба

Споет перед тренерами и 39-летняя Ирина Бенько из Львова. В начале полномасштабной войны женщина уехала за границу, но через месяц вернулась, ведь чувствовала вину.

"Утро 24 февраля изменило не только жизнь каждого из нас, но и жизнь всей страны. Я до сих пор не могу привыкнуть к звуку сирен. В первые недели мы с семьей активно волонтерили и помогали, но поняли, что ради детей должны уехать за границу. Где-то около месяца я с детьми провела в Польше, но меня грызло страшное чувство вины. Я каждую минуту думала, как там моя семья, страна, поэтому мы приняли решение вернуться. Верю в нашу победу, все будет Украина", - говорит Ирина.

Женщина споет песню группы The Hardkiss Мелодія. Развернутся ли к ней тренеры, смотрите в воскресенье в 21:00 на телеканале ТЕТ.

Ирина Бенько на "слепых прослушиваниях" в Голосі країни-12 / Пресс-служба

Выйдет на сцену девушка по имени Яна Милевская из Киева. До полномасштабной войны она была уличным музыкантом, но первые взрывы вдохновили Яну на написание украиноязычных песен.

"24 февраля в 4 утра мне позвонила подруга, которая плакала и говорила, что это конец. Это было очень страшно. Я как и большинство украинцев была вынуждена покинуть свой дом, получить статус "вынужденного переселенца" и переехать в Западную Украину. Там я написала очень много украиноязычных песен. Через 2 месяца я смогла вернуться домой, петь, и донатить все заработанные деньги на ВСУ", - говорит певица.

Сможет ли она развернуть кресла тренеров, смотрите в воскресенье.

Яна Милевская на "слепых прослушиваниях" в Голосі країни-12 / Пресс-служба

К тому же, на сцене появится фронтвумен группы Go_A Екатерина Павленко, которая сделает сюрприз одному из участников и споет с ним дуэтом Веснянку.

Напомним, в продолжении сезона объявлена благотворительная цель – просматривая выпуски, зрители смогут помочь нашим защитникам бороться с врагом. Голос країни вместе с Dobro.UA и Фондом компетентной помощи армии "Повернись живим" объявляет благотворительную инициативу под названием "Твій Голос на аерозасоби для розвідки". Его целью станет сбор 3 млн гривен на важную покупку для целой бригады на передовую - квадрокоптера Matrice 300 RTK и 17 малогабаритных дронов DJI Mavic 3 Fly More Combo. Каждый желающий может приобщиться к благотворительному сбору, сделав любой взнос на платформе онлайнпо ссылке или отправив SMS на благотворительный номер 88007. Стоимость одного благотворительного пожертвования в виде SMS составляет 10 гривен.

Смотрите Голос країни каждое воскресенье в 21:00 на телеканале ТЕТ через украинский сервис цифрового интерактивного телевидения "Киевстар ТВ".