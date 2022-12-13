УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Шоу

"Ты не один": DOROFEEVA, KAZKA, Сеничкин рассказали на проекте о семейных рождественских традициях

13 декабря 2022, 15:08
Слушают джаз, воссоздают костюмы, которым более 100 лет, и ждут на бабушкину кутью - на праздники даже звезды превращаются на миг в маленьких детей.
Ты не один - рождественский проект от 1+1
Ты не один - рождественский проект от 1 + 1 / Пресс-служба

В это Рождество, 25 декабря в 21:00 на телеканале ТЕТ media телезрители увидят большой рождественский проект под названием "Ты не один". Над его созданием работает команда телеканала 1+1 Big Brave Events вместе с фестивалем Atlas. В музыкальном рождественском проекте ожидаются выступления звезд, которые будут совмещены с теплыми разговорами с героями нового времени - волонтерами, представителями культурного и волонтерского фронтов.

В такое непростое для страны время участники проекта объединились, чтобы создать атмосферу семейного уюта и поддержать каждого украинца. Эксклюзивно для MARIE CLAIRE участники рождественского проекта "Ты не один" поделились своими семейными рождественскими традициями и рассказали, как в своем детстве праздновали Рождество, что любят кушать за праздничным столом и какой музыкой создают рождественское настроение.

Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая поделилась деталями приготовления кутьи от ее бабушки. Говорит, что секрет заключается в том, что она готовит праздничное блюдо минимум 4 часа.

"Кутья обязательно должна быть сделана по всем правилам. Моя бабушка всегда делает ее очень долго, в течение 4-5 часов, до этого – часами настаивает мак. Мы всегда стараемся к ней приехать на Рождество, чтобы вместе с семьей отпраздновать", - поделилась певица.

А вот другой участник группы – Дмитрий Мазуряк, который родом с Буковины, поделился своими семейными рождественскими традициями, а также секретами маланкования, который напоминает рождественский вертеп.

"В моей семье очень много рождественских традиций. Начиная с сервировки стола, ведь есть определенные обряды, чтобы было хорошее хозяйство и урожай, сам процесс ужина, после которого – с друзьями идем колядовать. На следующий день мы идем в церковь и также колядуем. В целом Рождество - это 1000 и одна коляда. А вот насчет маланкования - мы стараемся сохранить традиции, поэтому наши костюмы в основном выглядят так, как и 100 лет назад. Мы делаем реконструкцию образов, готовим такие же маски и продолжаем петь те же песни, проводить обряды, как это было когда-то, и популяризируем это не только в нашем селе, но и приобщаем друзей из больших городов", - подробно рассказал Дмитрий Мазуряк.

Группа KAZKA на рождественском проекте Ты не один
Группа KAZKA на рождественском проекте Ты не один / Пресс-служба

Украинский защитник и поэт Павел Вышебаба, который в рождественском проекте "Ты не один" споет дуэтом с певицей KOLA, рассказал, как отныне относится к Рождеству и с кем планирует его праздновать.

"В этом году Рождество – это более душевный и щемящий праздник, так как много украинских семей разлучены и не могут быть вместе в этот вечер. Я буду встречать это Рождество со своей новой семьей – с ребятами на позициях, нашим подразделением и надеждой, что мы скоро победим и вернемся домой. Относительно праздничного стола на передовой – знаем, когда волонтеры передадут даже оливки – мы уже считаем это праздничным столом. Главное, чтобы все были живы и здоровы", - отметил Вышебаба.

Павел Вышебаба на рождественском проекте Ты не один
Павел Вышебаба на рождественском проекте Ты не один / Пресс-служба

Со своей стороны Надя Дорофеева откровенно рассказала, что невероятно завидует тем, кто имеет возможность встретить Рождество со своими родителями, братьями и сестрами, ведь она довольно редко видит свою семью. И добавила: "Хочу обратиться к тем, у кого есть такая возможность встретить вместе Рождество – пожалуйста, берегите друг друга и собирайтесь не только в праздник. Относительно кулинарных традиций - мое Рождество не обходится без крабовых палочек и блюда с ними. Это must have, который должен быть на моем новогоднем и рождественском столе".

Надя Дорофеева на рождественском проекте Ты не один
Надя Дорофеева на рождественском проекте Ты не один / Пресс-служба

А вот ведущий Сніданку з 1+1 на ТЕТ Руслан Сеничкин рассказал свои детские воспоминания о Рождестве. Говорит, что в те времена на Днепропетровщине мало было празднований, однако колядки дети пели: "Малышней мы воспринимали этот праздник как возможность подзаработать. Изучали какие-то колядки, пели их и получали копейками какие-то деньги и конфеты. Конечно, мы радовались, когда давали деньги, за них можно было купить любимые сладости. Помню, как когда-то на рождественские деньги сходил в кино на "Терминатора". Сейчас, лично для меня, довольно трудно представить себе празднование. Поэтому в этом году Рождество буду праздновать на работе. Однако считаю, что у наших детей, несмотря на все попытки нашего врага разрушить все, должен быть праздник".

Руслан Сеничкин на рождественском проекте Ты не один
Руслан Сеничкин на рождественском проекте Ты не один / Пресс-служба

О любимом блюде детства и музыкальных рождественских традициях рассказал и PIANOBOY: "Конечно наш праздничный стол не обходится без кутьи. Моя бабушка Нина всегда ответственно относилась к празднику, на столе обязательно было 12 блюд, и она готовила фантастическую кутью. Однако лично я всегда ждал тот самый торт "Наполеон", все об этом знали, поэтому его готовили. Сейчас, кроме того, чтобы собраться вместе, мы имеем еще одну рождественскую традицию - в праздничный вечер слушаем джаз. Конечно, не обходится и без Фрэнка Синатры", - отметил музыкант.

Pianoboy на рождественском проекте Ты не один
Pianoboy на рождественском проекте Ты не один / Пресс-служба

Представитель молодого поколения певцов SHUMEI поделился, что, несмотря на жизнь в большом городе, обязательно празднует Рождество дома вместе с семьей на Ивано-Франковщине, которая придерживается различных традиций.

"Рождество для меня - очень искренний семейный праздник. Традиционно, я буду встречать его в кругу семьи и друзей. Во время войны празднование, конечно, будет немного другим. Тем не менее, без традиций не обходится. Мы каждый год обходим дом, кропим его святой водой, даже конюшню, ведь в родной долине есть хозяйство. На самом деле традиций очень много, и мы стараемся их помнить и уважать", - поделился SHUMEI.

Shumei на рождественском проекте Ты не один
Shumei на рождественском проекте Ты не один / Пресс-служба

Напомним, что по формату рождественского проекта, впервые украинские артисты, военнослужащие, волонтеры, деятели культуры, представители ГСЧС и других служб соберутся в камерной и уютной атмосфере, чтобы поделиться своими рождественскими традициями и детскими воспоминаниями. Зрителей ждут неожиданные музыкальные коллаборации, украинские песни, которые стали хитами во время полномасштабной войны, а также аутентичные рождественские колядки в современном музыкальном обрамлении. Популярные любимые артисты споют с представителями новой современной музыки, которая получила мощный импульс после с 24 февраля.

Проект "Ты не один" будет иметь благотворительную составляющую - каждый неравнодушный сможет создать рождественское настроение и отправить подарок маленьким подопечным благотворительного проекта СОС "Дитячі містечка", который занимается семьями и детьми-сиротами. К слову, сами артисты также не оставят украинских детей без подарков, и кому-то выпадет уникальная возможность получить рождественский сюрприз от участников проекта.

Не пропустите рождественский проект "Ты не один" 25 декабря в 21:00 на телеканале ТЕТ.

шоу-бизнес Рождество Рождество Христово новости шоу бизнеса
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

15:13

Крымский мост – большая проблема для Украины: Свитан рассказал, когда надо уничтожить эстакаду

15:08

"Ты не один": DOROFEEVA, KAZKA, Сеничкин рассказали на проекте о семейных рождественских традициях

14:48

3 непревзойденных рецепта бутербродов на Новый год 2023: эффектная закуска, которую оценит КроликВидео

14:24

Состояние неизлечимо больного Брюса Уиллиса постоянно ухудшается – СМИВидео

14:21

Меган Маркл показала обидную пантомиму про королеву Елизавету IIВидео

Реклама
13:50

Украинцы за ядерный статус, вступление в НАТО и против диалога с Россией – опросВидео

13:47

"ВСУ победит": мальчик принес бойцам Одесской ТРО душевную записку и 500 гривенВидео

13:23

Федоров поддержал реформу градостроительства: позволит убрать чиновников от принятия решений

13:20

Гороскоп на завтра 14 декабря 2022: Тельцам – рухнувшие планы, а Львам – лидерство

13:19

Блэкаут в Украине и поражение Европы: Зеленский назвал цель энергетического террора РФВидео

13:15

Доставка из Китая и помощь ВСУ: Meest China - итоги года новости компании

12:53

Маневры войск РФ и освобождение ВСУ Запорожской области: Свитан объяснил, что происходитВидео

12:44

"Не может быть речи": у Путина взъерепенились насчет предложения Зеленского о выводе войск РФВидео

12:38

В новом хите Netflix нашли отсылку к "чемоданчику с фекалиями" диктатора ПутинаВидео

12:16

ВСУ ударили двумя Нептунами: новые детали уничтожения флагмана ЧФ крейсера МоскваВидео

11:46

Пентагон и НАТО готовы давать Украине больше оружия, а вот к западным политикам есть вопросы – СвитанВидео

11:42

Эксперт спрогнозировал, где в России Украине лучше всего наносить ударыВидео

11:41

"Бавовна" в штабах и казармах РФ: сотни вагнеровцев уничтожили еще до фронта - ГайдайВидео

11:36

Дополнительные 100 МВт-ч: в Украине на максимальную мощность запустили 9 энергоблоков АЭСВидео

11:27

Павел Зибров повторил вирусный танец Уэнздей: "Закрываем тренд, лучше уже не будет!"Видео

Реклама
10:52

"Жалею, что когда-то сотрудничала": Дорофеева покаялась за работу на российском рынкеВидео

10:47

Гигантская воронка и раскуроченная техника: детали прилета в воинскую часть под БрянскомВидео

10:33

Путин трусливо отменил ежегодную пресс-конференцию: в разведке Британии назвали причинуВидео

10:18

Взрывы в Энгельсе: эксперт назвал число способных атаковать Украину бомбардировщиков РФВидео

10:12

День апостола Андрея Первозванного - красочные открытки и искренние поздравления на 13 декабряФото

10:07

День Андрея Первозванного 2022: что нельзя делать в праздник

09:51

"Ожидать обстрел надо всегда": спикер Воздушных сил пояснил ситуацию с новыми ракетными ударамиВидео

09:46

Российская бомба убила в нескольких метрах от дома: на Сумщине погиб 15-летний подростокВидео

09:42

Был из Швеции и спасал бойцов ВСУ: на фронте погиб медик-доброволец Нико

09:39

Горят казармы после мощных взрывов: в Брянской области паника из-за ракетного удараВидео

09:26

"До победы буду президентом, дальше хочу пива и на море": Зеленский рассказал о планах после войныВидео

09:12

Великобритания "открыта" к идее дать ВСУ оружие дальнего радиуса - министр обороны страныВидео

09:05

Ракетные удары РФ будут реже, паузы дадут Украине больше времени для подготовки - КоваленкоВидео

08:49

"Украинцы могут хорошо сражаться зимой": США корректируют оценки способностей ВСУ наступать – ISWВидео

08:32

Велики ли шансы, что Россия повторно будет атаковать Киев: прогноз военного экспертаВидео

08:32

Умер Анжело Бадаламенти - автор музыки к "Твин Пиксу"

08:21

Путин справедливо боится трех вещеймнение

08:16

Страны ЕС устроили демарш Макрону на фоне его заявлений о "гарантиях безопасности для РФ"Видео

08:10

Гороскоп на сегодня 13 декабря 2022: Овнам – важные решения, а Весам – отшельничество

07:54

"Интим нужен 27 раз в месяц": Брайану Адамсу врач дал удивительную рекомендацию

Реклама
07:53

Армия Украины может пойти в новое наступление, которое будет в Запорожской области – ForbesВидео

07:29

"Нет, не голодаю": сильно похудевшая Квиткова показала свой рацион

07:21

Путин из-за продолжения войны против Украины теряет свое геополитическое влияние – ISW

06:33

"РФ должна прекратить войну немедленно": лидеры G7 пообещали привлечь Путина к ответственностиВидео

06:20

Будет пышным и свежим даже через неделю: 5 правил, как хранить хлеб

06:20

В ближайшие сто лет нам с россиянами лучше не контактироватьмнение

06:00

До нового года Россия уйдет с Херсонщины и Запорожья, а ВСУ постучат в Крым - СвитанВидео

05:30

Как правильно заряжать смартфон, чтобы не выбросить батарею на свалку

05:00

"Дом вдребезги разбило": оккупанты жестоко убили женщину минометами 150-го калибраВидео

03:55

"Мир возможен и до устранения Путина": военный эксперт назвал единственное условиеВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыНовости телеграмНовости Харькова
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Праздники
Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023Календарь 2023
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять