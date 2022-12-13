"Ты не один": DOROFEEVA, KAZKA, Сеничкин рассказали на проекте о семейных рождественских традициях

Слушают джаз, воссоздают костюмы, которым более 100 лет, и ждут на бабушкину кутью - на праздники даже звезды превращаются на миг в маленьких детей.

Ты не один - рождественский проект от 1 + 1 / Пресс-служба

В это Рождество, 25 декабря в 21:00 на телеканале ТЕТ media телезрители увидят большой рождественский проект под названием "Ты не один". Над его созданием работает команда телеканала 1+1 Big Brave Events вместе с фестивалем Atlas. В музыкальном рождественском проекте ожидаются выступления звезд, которые будут совмещены с теплыми разговорами с героями нового времени - волонтерами, представителями культурного и волонтерского фронтов.

В такое непростое для страны время участники проекта объединились, чтобы создать атмосферу семейного уюта и поддержать каждого украинца. Эксклюзивно для MARIE CLAIRE участники рождественского проекта "Ты не один" поделились своими семейными рождественскими традициями и рассказали, как в своем детстве праздновали Рождество, что любят кушать за праздничным столом и какой музыкой создают рождественское настроение.

Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая поделилась деталями приготовления кутьи от ее бабушки. Говорит, что секрет заключается в том, что она готовит праздничное блюдо минимум 4 часа.

"Кутья обязательно должна быть сделана по всем правилам. Моя бабушка всегда делает ее очень долго, в течение 4-5 часов, до этого – часами настаивает мак. Мы всегда стараемся к ней приехать на Рождество, чтобы вместе с семьей отпраздновать", - поделилась певица.

А вот другой участник группы – Дмитрий Мазуряк, который родом с Буковины, поделился своими семейными рождественскими традициями, а также секретами маланкования, который напоминает рождественский вертеп.

"В моей семье очень много рождественских традиций. Начиная с сервировки стола, ведь есть определенные обряды, чтобы было хорошее хозяйство и урожай, сам процесс ужина, после которого – с друзьями идем колядовать. На следующий день мы идем в церковь и также колядуем. В целом Рождество - это 1000 и одна коляда. А вот насчет маланкования - мы стараемся сохранить традиции, поэтому наши костюмы в основном выглядят так, как и 100 лет назад. Мы делаем реконструкцию образов, готовим такие же маски и продолжаем петь те же песни, проводить обряды, как это было когда-то, и популяризируем это не только в нашем селе, но и приобщаем друзей из больших городов", - подробно рассказал Дмитрий Мазуряк.

Группа KAZKA на рождественском проекте Ты не один / Пресс-служба

Украинский защитник и поэт Павел Вышебаба, который в рождественском проекте "Ты не один" споет дуэтом с певицей KOLA, рассказал, как отныне относится к Рождеству и с кем планирует его праздновать.

"В этом году Рождество – это более душевный и щемящий праздник, так как много украинских семей разлучены и не могут быть вместе в этот вечер. Я буду встречать это Рождество со своей новой семьей – с ребятами на позициях, нашим подразделением и надеждой, что мы скоро победим и вернемся домой. Относительно праздничного стола на передовой – знаем, когда волонтеры передадут даже оливки – мы уже считаем это праздничным столом. Главное, чтобы все были живы и здоровы", - отметил Вышебаба.

Павел Вышебаба на рождественском проекте Ты не один / Пресс-служба

Со своей стороны Надя Дорофеева откровенно рассказала, что невероятно завидует тем, кто имеет возможность встретить Рождество со своими родителями, братьями и сестрами, ведь она довольно редко видит свою семью. И добавила: "Хочу обратиться к тем, у кого есть такая возможность встретить вместе Рождество – пожалуйста, берегите друг друга и собирайтесь не только в праздник. Относительно кулинарных традиций - мое Рождество не обходится без крабовых палочек и блюда с ними. Это must have, который должен быть на моем новогоднем и рождественском столе".

Надя Дорофеева на рождественском проекте Ты не один / Пресс-служба

А вот ведущий Сніданку з 1+1 на ТЕТ Руслан Сеничкин рассказал свои детские воспоминания о Рождестве. Говорит, что в те времена на Днепропетровщине мало было празднований, однако колядки дети пели: "Малышней мы воспринимали этот праздник как возможность подзаработать. Изучали какие-то колядки, пели их и получали копейками какие-то деньги и конфеты. Конечно, мы радовались, когда давали деньги, за них можно было купить любимые сладости. Помню, как когда-то на рождественские деньги сходил в кино на "Терминатора". Сейчас, лично для меня, довольно трудно представить себе празднование. Поэтому в этом году Рождество буду праздновать на работе. Однако считаю, что у наших детей, несмотря на все попытки нашего врага разрушить все, должен быть праздник".

Руслан Сеничкин на рождественском проекте Ты не один / Пресс-служба

О любимом блюде детства и музыкальных рождественских традициях рассказал и PIANOBOY: "Конечно наш праздничный стол не обходится без кутьи. Моя бабушка Нина всегда ответственно относилась к празднику, на столе обязательно было 12 блюд, и она готовила фантастическую кутью. Однако лично я всегда ждал тот самый торт "Наполеон", все об этом знали, поэтому его готовили. Сейчас, кроме того, чтобы собраться вместе, мы имеем еще одну рождественскую традицию - в праздничный вечер слушаем джаз. Конечно, не обходится и без Фрэнка Синатры", - отметил музыкант.

Pianoboy на рождественском проекте Ты не один / Пресс-служба

Представитель молодого поколения певцов SHUMEI поделился, что, несмотря на жизнь в большом городе, обязательно празднует Рождество дома вместе с семьей на Ивано-Франковщине, которая придерживается различных традиций.

"Рождество для меня - очень искренний семейный праздник. Традиционно, я буду встречать его в кругу семьи и друзей. Во время войны празднование, конечно, будет немного другим. Тем не менее, без традиций не обходится. Мы каждый год обходим дом, кропим его святой водой, даже конюшню, ведь в родной долине есть хозяйство. На самом деле традиций очень много, и мы стараемся их помнить и уважать", - поделился SHUMEI.

Shumei на рождественском проекте Ты не один / Пресс-служба

Напомним, что по формату рождественского проекта, впервые украинские артисты, военнослужащие, волонтеры, деятели культуры, представители ГСЧС и других служб соберутся в камерной и уютной атмосфере, чтобы поделиться своими рождественскими традициями и детскими воспоминаниями. Зрителей ждут неожиданные музыкальные коллаборации, украинские песни, которые стали хитами во время полномасштабной войны, а также аутентичные рождественские колядки в современном музыкальном обрамлении. Популярные любимые артисты споют с представителями новой современной музыки, которая получила мощный импульс после с 24 февраля.

Проект "Ты не один" будет иметь благотворительную составляющую - каждый неравнодушный сможет создать рождественское настроение и отправить подарок маленьким подопечным благотворительного проекта СОС "Дитячі містечка", который занимается семьями и детьми-сиротами. К слову, сами артисты также не оставят украинских детей без подарков, и кому-то выпадет уникальная возможность получить рождественский сюрприз от участников проекта.

Не пропустите рождественский проект "Ты не один" 25 декабря в 21:00 на телеканале ТЕТ.