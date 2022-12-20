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"Ты не один": певица KOLA и военный ВСУ Павел Вышебаба очаруют исполнением песни о войне

20 декабря 2022, 11:40
Новый дуэт выпускницы Голосу країни и поэта-военного представит трогательную авторскую песню.
KOLA и Павел Вишебаба на рождественском проекте от 1+1 Ты не один
KOLA и Павел Вышебаба на рождественском проекте от 1+1 Ты не один / Пресс-служба

В это Рождество, 25 декабря, на канале ТЕТ телезрители увидят музыкальный рождественский проект под названием "Ты не один", над которым работает команда телеканала 1+1 Big Brave Events вместе с фестивалем Atlas. В музыкальном проекте выступления звезд будут совмещены с теплыми разговорами с героями нового времени - волонтерами, представителями культурного и волонтерского фронтов. В такое непростое для страны время участники объединились, чтобы создать атмосферу семейного уюта и поддержать каждого украинца.

В праздничный вечер зрителей удивит новый дуэт выпускницы Голосу країни KOLA и военного ВСУ, писателя и музыканта Павла Вышебаби. Около месяца назад музыканты презентовали щемящую песню под названием "Донці", автором слов к которой выступил Павел. В песне военный просит свою дочь не рассказывать ему об ужасах войны, с которыми она столкнулась, а рассказать о счастливой жизни без трагических событий. Украинцев сильно растрогала видеоработа к песне, ведь в ней воины ВСУ показывают фотографии своих детей, а дети - фотографии отцов, которые героически борются за победу для Украины.

"Мы с Настей увиделись впервые только на съемках рождественского проекта "Ты не один". Работа над песней "Донці" проходила отдаленно, ведь я все время нахожусь на фронте. Лишь однажды я выехал из Донецкой области в Днепр, чтобы записать свою партию у знакомого саундпродюсера. Уже 25 декабря вы увидите наше первое выступление вместе", - говорит Павел Вышебаба.

KOLA и Павел Вишебаба на рождественском проекте от 1+1 Ты не один
KOLA и Павел Вышебаба на рождественском проекте от 1+1 Ты не один / Пресс-служба

К тому же, военный поделился своими ощущениями от написания стихов на передовой и рассказал, почему такие проекты как "Ты не один" крайне важны для украинцев.

"Недавно услышал очень хорошую фразу: сейчас музы поэтов также мобилизованы. Именно тогда я понял, что нужно рассказывать людям не только свою историю, а и то, что сейчас происходит со всеми защитниками на передовой. Каждый день я вижу, как много ребят хотят передать свои чувства женам, родным и близким, но просто не могут. Меня греет мысль о том, что я кому-то мог помочь это сделать. Часто ты сам себе не можешь объяснить, что с тобой происходит, не говоря уже о выражении каких-то эмоций, а поэзия это позволяет. Знаю, что в гражданской жизни очень распространено чувство вины. Людям кажется, что они делают немного. Но там, на фронте, нам так же кажется, что мы делаем недостаточно. Поэтому когда есть свободное время, лично я должен обязательно что-то написать или запостить, чтобы поддержать и вдохновить людей, - говорит Павел Вышебаба. - Я считаю, что такой проект как "Ты не один" сейчас крайне важен, ведь Рождество - это семейный праздник, а сейчас многие семьи разобщены полномасштабной войной. Наша страна за это время стала одной большой семьей, и такие проекты дают ощущение семейного уюта".

Напомним, что по формату рождественского проекта, впервые украинские артисты, военнослужащие, волонтеры, деятели культуры, представители ГСЧС и других служб соберутся в камерной и уютной атмосфере, чтобы поделиться своими рождественскими традициями и детскими воспоминаниями. Зрителей ждут неожиданные музыкальные коллаборации, украинские песни, которые стали хитами во время полномасштабной войны, а также аутентичные рождественские колядки в современном музыкальном обрамлении. Популярные любимые артисты споют с представителями новой современной музыки, которая получила мощный импульс после с 24 февраля.

Проект "Ты не один" будет иметь благотворительную составляющую - каждый неравнодушный сможет создать рождественское настроение и отправить подарок маленьким подопечным благотворительного проектаСОС "Дитячі містечка", который занимается семьями и детьми-сиротами. К слову, сами артисты также не оставят украинских детей без подарков, и кому-то выпадет уникальная возможность получить рождественский сюрприз от участников проекта.

Не пропустите рождественский проект "Ты не один" 25 декабря в 21:00 на телеканале 1+1.

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