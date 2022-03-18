Украинский телеведущий публично пристыдил Регину Тодоренко из-за войны в Украине

Регина Тодоренко и Алексей Дурнев / скриншот

Украинский телеведущий и блоггер Алексей Дурнев публично осудил украинку Регину Тодоренко, не осуждающей войну в то время, когда ее родители живут в Одессе.

Блогер отметил, что российская армия угрожает абсолютно всем, родители Тодоренко не исключение. Если она боится за свою жизнь и семью, она могла протестовать в другой стране.

Примерно 5 лет назад Тодоренко стала частью российского шоу-бизнеса. Раньше она жила и выступала в Украине, поэтому молчание во время войны вызывает возмущение у многих граждан.

"Я вместе с блогерским сообществом пытался как-то доставать оттуда информацию. И вопрос, который меня интересовал: "Почему такое тотальное молчание? Что там происходит? Может, их взяли в плен? Может, у кого-то похитили семьи? Может быть, загоняют иголки под ногти? Очень серьезно угрожают?", – поделился Дурнев в программе Слава+.

Родители Тодоренко живут в Одессе и в опасности, как и миллионы других украинцев, говорит Дурнев.

"За Регину Тодоренко очень стыдно, вообще не понимаю как это так. Тем более, ее родители живут в Одессе", – подытожил Алексей.

Но вместо этого она публикует видео, где предлагает подписчикам выбрать между мастер-классом по финансам и разбором гардероба.

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Ранее сообщали, что украинский рэпер и продюсер Потап (Алексей Потапенко) отреагировал на последние события войны в Украине.

В частности, на новости о возможном вторжении в нашу страну войск Беларуси для поддержки России. И назвал глав обоих государств - президента РФ Владимира Путина и самопровозглашенного лидера РБ Александра Лукашенко старичками, склонными к маразму и деменции.

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