После матча Шахтер – Айнтрахт жена Андрея Пятова родила ему четвертого ребенка

Пятов стал отцом в четвертый раз / Андрей Пятов, фото: shakhtar.com

Вратарь "Шахтера" и сборной Украины Андрей Пятов стал отцом в четвертый раз. Его супруга Юлия на следующий день после матча Лиги Европы в Харькове Шахтер – Айнтрахт 15 февраля утром в 8 часов 15 минут родила ему сына.

Радостной новостью Пятов поделился на своей странице в Instagram, показав фото с датой рождения малыша, его весом – 3010 граммов, и ростом – 50 сантиметров.

"Спасибо, любимая", - подписал снимок голкипер.

У Пятова родился сын / https://www.instagram.com/piat30/

Напомним, у Пятова и его супруги Юлии есть трое детей, и все девочки: 12-летняя Даша, 9-летняя Милана и 4-летняя Майя.