СМИ рассказали, как Катар купил право на проведение ЧМ-2022

Катар пошел на подкуп ради ЧМ-2022, пишут СМИ / ZN.UA

Перед голосованием при выборе страны-хозяйки ЧМ-2022 ФИФА получила выплаты в размере 880 млн долларов.

По данным британской The Times, за три недели до голосования Катар тайно предложил ФИФА 400 миллионов долларов. При этом катарская государственная телекомпания Аль-Джазира подписала телевизионный контракт на эту сумму с беспрецедентным бонусом в 100 миллионов долларов, которые получила бы ФИФА, если Катар получит право принимать ЧМ-2022, что нарушает правила ФИФА.

Читайте такжеВ ФИФА назвали даты проведения ЧМ-2022 в Катаре

Как отмечает The Sunday Times, за несколько недель до этого, ФИФА получила еще один контракт — на 480 миллионов долларов.

Теперь этот контракт тщательно изучается швейцарской полицией, которая пытается разобраться, был ли это подкуп.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Катар организовал крупномасштабную компанию черного пиара против США и Австралии за право проведения Чемпионата мира по футболу в 2022 году.