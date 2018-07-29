Катар организовывал черный пиар против США и Австралии из-за ЧМ-2022 - The Times

Катар организовал крупномасштабную компанию черного пиара против США и Австралии за право проведения Чемпионата мира по футболу в 2022 году.

Об этом сообщает The Sunday Times со ссылкой на осведомителя, который работал с заявкой этой страны на проведение чемпионата.

Журналисты издания в результате расследования выяснили, что катарский комитет платит пиар-компании и бывшим агентам ЦРУ, чтобы устранить основных конкурентов на право проведения чемпионата. Основой пропаганды стала стратегия о том, что в США и Австралии нет широкой общественной поддержки проведения чемпионата мира по футболу, что является одним из требований ФИФА к претендентам.

В руки авторов расследования попало письмо старшему советнику команды Катара на конкурсе Ахмаду Нимеху от пиар-компании, в котором перечислены действия по дискредитации конкурентов: привлечение журналистов, блогеров, видных общественных деятелей к написанию статей с негативной оценкой перспектив проведения чемпионата; отчеты и доклады с негативной оценкой влияния чемпионата на экономику.

"Мы наняли группу американских учителей физкультуры, попросили их конгрессмена законодательно запретить проведение Кубка мира в США на том основании, что деньги, потраченные на футбольный турнир, могут быть использованы для финансирования спорта в средней школе", — сказано в одном из пунктов.

В частности, один из профессоров американского вуза получил девять тысяч долларов за доклад о негативном влиянии ЧМ на экономику страны, который был распространен в международных СМИ. В Австралии были организованы акции протеста с участием студентов против проведения футбольного мероприятия.

Катарская сторона все обвинения в свой адрес отрицает и настаивает на честных условиях участия в конкурсе в соответствии с правилами ФИФА.

Напомним, в Испании арестовали президента испанской федерации футбола и вице-президента Международной федерации футбольных ассоциаций(FIFA) Анхеля Марию Вильяра в рамках операции по борьбе с коррупцией по приказу Верховного суда.