Взятки и откаты. Экс-чиновники ФИФА в суде признались в коррупции

Трое бывших чиновников ФИФА, против которых расследуется дело о коррупции, дали признательные показания в американском суде.

Они также согласились выплатить компенсацию в размере 37,5 млн долларов, сообщает Русская служба Би-Би-Си.

Отмечается, что в своих показаниях подозреваемые, в том числе бывший вице-президент ФИФА Джеффри Уэбб, заявили, что считали получение взяток устоявшейся практикой организации.

Он, в частности, признал, что "использовал свои полномочия для получения взяток и откатов ради собственной личной выгоды".

Вместе с тем бывший чиновник УЕФА добавил, что в 2012 году его прямо предупредили, что различные компании будут предлагать ему деньги за эксклюзивные права на показ матчей, и он решил, что подобные вещи в этом бизнесе считаются нормальными.

Уэбб официально признал вину в незаконном обогащении с 2012 по 2014 год. По его словам, все это время он получал взятки за эксклюзивные права на трансляции матчей, в том числе отборочного цикла к чемпионатам мира 2018 и 2022 года.

Кроме того, Уэбб признал вину в попытке обмануть своих подчиненных и в попытке легализовать незаконно полученные средства путем их перевода со счетов в США на счета в Панаме и на Кайманах.

Помимо Уэбба признательные показания по делу дали еще два чиновника значительно более низкого ранга — аргентинец Алехандро Бурсако и бразилец Жозе Маргилеш. Все трое остаются под домашним арестом, рассмотрение дела запланировано на июнь.

Всего по делу проходят около 40 чиновников и руководителей коммерческих компаний, переводивших этим чиновникам взятки и откаты.

Напомним, ранее сообщалось, что экс-президент Гондураса Рафаэль Кальехас, который обвиняется в причастности к коррупционному скандалу в Международной федерации футбола, признал свою вину.