Зидан вернулся на пост тренера мадридского Реала

Зидан снова возглавил Реал / Reuters

Французский тренер Зинедин Зидан назначен главным наставником мадридского Реала вместо Сантьяго Солари, который отправлен в отставку.

Как сообщает на официальном сайте футбольной команды, он подписал контракт до июня 2022 года.

"Француз возвращается в клуб, в котором он творил историю как игрок и как тренер", - пишет пресс-служба Реала.

Решение о приглашении тренера принималось на совете директоров клуба.

Как известно, Зидан уже тренировал мадридский Реал с 2016 по 2018 год и выиграл с клубом три Лиги чемпионов, один чемпионат Испании, по два клубных чемпионата мира и Суперкубка УЕФА.

Реал за последний сезон сменил двух тренеров: в октябре клуб уволил Хулена Лопетеги и назначил Солари. Однако последний год стал для команды неудачным, поскольку они вылетели из Лиги чемпионов и кубка Испании и практически потеряли шансы выиграть национальный чемпионат.

Следует отметить, что французский тренер покинул Реал в мае 2018 и все это время был без работы.

Напомним, ранее Зидан заявлял, что самое прекрасное в команде Реал - отсутствие потолка.