Зидан назвал самое прекрасное качество "Реала"

Главный тренер мадридского "Реала" — француз Зинедин Зидан, заявил, что самое прекрасное в этой команде — отсутствие потолка.

Клуб голоден до новых побед, приводит слова наставника официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) после финала Лиги чемпионов.

"Главное сегодня (26 мая — Ред.) — наше общее достижение, игроки заслуживают самых добрых слов. Поверьте, сделать такое крайне сложно... Самое прекрасное в этой команде — у нее нет потолка", — отметил специалист.

Напомним, 26 мая вечером в Киеве на стадионе Национального спортивного комплекса "Олимпийский" прошел финальный матч Лиги чемпионов сезона 2017/2018, "Реал" победил английский "Ливерпуль" со счетом 3:1.