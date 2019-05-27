Челси - Арсенал: где смотреть финал Лиги Европы, прогнозы букмекеров

27 мая 2019, 16:00

Посмотреть финал Лиги Европы 2019 можно будет уже 29 мая в Баку.

Челси- Арсенал: финал Лиги Европы 25.05.19 /УЕФА

Где смотреть финал Лиги Европы

Украинские болельщики смогут посмотреть финал Лиги Европы 29 мая между Арсеналом и Челси в прямом эфире телеканала Футбол 2 в 22.00. Также игру будут транслировать российский канал Матч ТВ.

Поединок Челси - Арсенал смотреть онлайн можно также по подписке на Oll.tv и Воля.

Главред проведет текстовую трансляцию финального матча ЛЕ 2019.

Челси - Арсенал: статистика, история встреч

Нынешний финал Лиги Европы уже стал необычным - впервые в истории турнира за трофей поспорят две команды из Англии, причем обе из одного города. 

В финале сойдутся два лондонских коллектива - Арсенал и Челси. В истории выступлений в еврокубках жребий уже однажды сводил эти команды. В четвертьфинале Лиги чемпионов-2003/2004 в первом матче на домашней арене Челси была зафиксирована результативная ничья - 1:1, а в ответном на стадионе канониров гости добыли волевую победу со счетом 2:1, и прошли в полуфинал турнира, где уступили по сумме двух встреч французскому Монако.

Что касается нынешнего сезона английской Премьер-лиги, то команды обменялись домашними победами - Челси во втором туре обыграл канониров со счетом 3:2 (Педро, 9, Мората, 20, Алонсо, 81 — Мхитарян, 37, Ивоби, 41), а Арсенал оказался сильнее соперника в 23-м туре - 2:0 (Ляказетт, 14, Косельны, 39).

Относительно кадровых потерь, то в составе Челси финальный матч пропустят Итан Ампаду, Нголо Канте, Рубен Лофтус-Чик, Антонио Рюдигер, Каллум Хадсон-Оддой и Марко ван Гинкель. 

В составе Арсенала не сыграют Эктор Бельерин, Дэнни Уэлбек, Аарон Рэмси, Денис Суарес, Роб Холдинг и Генрих Мхитарян. 

Напомним, что на стадии 1/8 финала Лиги Европы киевское Динамо дома проиграло Челси с разгромным счетом 0:5.

Судейские назначения

Главным арбитром финала Лиги Европы 2019 станет Джанлука Рокки из Италии. На боковой линии будут работать его соотечественники -  Филиппо Мели и Лоренцо Манганелли.

В отличии от всех предыдущих матчей Лиги Европы в этом сезоне, в финальном поединке технология VAR будет помогать бригаде арбитров в определении спорных эпизодов. Поэтому видеомощником отработает итальянец Массимилиано Иррати.

Джанлука Рокки рассудит финальный матч Лиги Европы/УЕФА

Арсенал - Челси: прогноз на матч от букмекеров 

На предстоящий финал ЛЕ ведущие букмекерские конторы отдают небольшое преимущество Челси. В среднем на победу аристократов букмекера дают коэффициент 2.4.

Победа канониров оценивается в среднем в 3.1. Ничья в основное время – 3.3.

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