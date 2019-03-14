Динамо - Челси 0:5. Киевляне распрощались с еврокубками

Гости без проблем разобрались с командой Хацкевича / ФК Челси

В ответном матче Динамо Киев на родном стадионе проиграло Челси с разгромным счетом 0:5. На этом киевляне прекращают борьбу в Лиге Европы.

Матч состоялся в рамках 1/8 финала Лиги Европы.

Хет-трик на счету французского форварда Оливье Жиру. Он забил голы на 5-й, 33-й и 59-й минутах. Еще по одному мячу занесли в ворота динамовцев Маркос Алонсо (45 + 1) и Каллум Хадсон-Одои (78).

Динамо Киев Украина – Челси Англия 0:5 (0:3, 0:2)

14 марта,"НСК Олимпийский"

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Голы: 0:1 – 5 Жиру, 0:2 – 33 Жиру, 0:3 – 45 Алонсо, 0:4 – 59 Жиру, 0:5 – 78 Хадсон-Одои.

Динамо Киев – Бойко, Кадар, Бурда, Миколенко, Сидклей (Смирный, 81), Сидорчук (Че-Че, 65), Шепелев (Андриевский, 87), Гармаш, Цыганков, Шапаренко, Кендзера.

Челси – Аррисабалага, Рюдигер, Алонсо, Дзаппакоста (Аспиликуэта, 69), Кристенсен, Лофтус-Чик, Ковачич, Виллиан (Педро, 74), Канте (Жоржиньо, 65), Хадсон-Одои, Жиру.

Предупреждения: Миколенко (61), Аспиликуэта (73).

Первый матч: 0:3.

Напомним, в ходе матча Челси - Динамо киевляне разгромно проиграли в матче 1/8 финала Лиги Европы. Лондонцы сделали все, чтобы матч против Динамо в Киеве стал чистой формальностью.

Ранее сообщалось, когда и где пройдет жеребьевка Лиги Европы-2019.