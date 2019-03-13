Жеребьевка 1/4 Лиги Европы 2019: когда пройдет и где смотреть

15 марта все команды узнают свой путь к финалу / GettyImages

Жеребьевка 1/4 финала текущего розыгрыша Лиги Европы пройдет 15 марта в 12:00 по киевскому времени.

Сама церемония пройдет в штаб-квартире европейского футбольного союза в Ньоне.

За час до этого пройдет жеребьевка 1/4 и 1/2 Лиги чемпионов-2019.

Жеребьевка Лиги Европы 2019: как пройдет и кто участвует

Восемь команд четвертьфинала турнира будут определены после ответных матчей 1/8 финала, которые пройдут в четверг.

Айнтрахт – Интер

Арсенал – Ренн

Валенсия – Краснодар

Динамо Загреб – Бенфика

Динамо Киев – Челси

Зенит – Вильяреал

Наполи – Зальцбург

Севилья - Славия

Стоит отметить, что жеребьевка ЛЧ 2019 будет полностью открытой: сеяных и несеяных команд нет, а клубы из одной национальной ассоциации могут оказаться в одной паре. Любые ограничения будут объявлены перед жеребьевкой. Одно вероятное разграничение – развод украинских и российских клубов – выглядит маловероятным, поскольку киевскому Динамо после сокрушительного поражения на Стэмфорд Бридж необходимо будет обыгрывать дома Челси с разницей минимум в три гола - при условии сохранения своих ворот "сухими".

Команда, которую в паре достанут первой, проведет первый матч 1/4 Лиги Европы на своем поле.

Кроме того, в отличие от предыдущих сезонов, в этот день все участники узнают свой путь до решающего матча: сразу после жеребьевки 1/4 финала состоится и жеребьевка 1/2 финала Лиги Европы 2019. Таким образом, все участники текущего розыгрыша будут знать свой путь до решающего матча. Финал Лиги Европы 2018/19, напомним, пройдет 29 мая 2019 года в Баку на Олимпийском стадионе.

Жеребьевка Лиги Европы 2019: где смотреть

Смотреть онлайн жеребьевку Лиги Европы-2019 можно будет в прямом эфире на официальном сайте UEFA и на сайте Главреда.

Лига Европы 2019: календарь

11 апреля : 1/4 финала, первые матчи

18 апреля : 1/4 финала, ответные матчи

2 мая : 1/2 финала, первые матчи

9 мая : 1/2 финала, ответные матчи

29 мая : Финал

Подробное расписание матчей будет опубликовано вскоре после жеребьевки.