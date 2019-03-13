Жеребьевка 1/4 Лиги Европы 2019: когда пройдет и где смотреть

Все пары четверьфинала турнира определятся в швейцарском Ньоне.
Жеребьевка 1/4 финала текущего розыгрыша Лиги Европы пройдет 15 марта в 12:00 по киевскому времени.
Сама церемония пройдет в штаб-квартире европейского футбольного союза в Ньоне.
За час до этого пройдет жеребьевка 1/4 и 1/2 Лиги чемпионов-2019.
Жеребьевка Лиги Европы 2019: как пройдет и кто участвует
Восемь команд четвертьфинала турнира будут определены после ответных матчей 1/8 финала, которые пройдут в четверг.
- Айнтрахт – Интер
- Арсенал – Ренн
- Валенсия – Краснодар
- Динамо Загреб – Бенфика
- Динамо Киев – Челси
- Зенит – Вильяреал
- Наполи – Зальцбург
- Севилья - Славия
Стоит отметить, что жеребьевка ЛЧ 2019 будет полностью открытой: сеяных и несеяных команд нет, а клубы из одной национальной ассоциации могут оказаться в одной паре. Любые ограничения будут объявлены перед жеребьевкой. Одно вероятное разграничение – развод украинских и российских клубов – выглядит маловероятным, поскольку киевскому Динамо после сокрушительного поражения на Стэмфорд Бридж необходимо будет обыгрывать дома Челси с разницей минимум в три гола - при условии сохранения своих ворот "сухими".
Команда, которую в паре достанут первой, проведет первый матч 1/4 Лиги Европы на своем поле.
Кроме того, в отличие от предыдущих сезонов, в этот день все участники узнают свой путь до решающего матча: сразу после жеребьевки 1/4 финала состоится и жеребьевка 1/2 финала Лиги Европы 2019. Таким образом, все участники текущего розыгрыша будут знать свой путь до решающего матча. Финал Лиги Европы 2018/19, напомним, пройдет 29 мая 2019 года в Баку на Олимпийском стадионе.
Жеребьевка Лиги Европы 2019: где смотреть
Смотреть онлайн жеребьевку Лиги Европы-2019 можно будет в прямом эфире на официальном сайте UEFA и на сайте Главреда.
Лига Европы 2019: календарь
11 апреля: 1/4 финала, первые матчи
18 апреля: 1/4 финала, ответные матчи
2 мая: 1/2 финала, первые матчи
9 мая: 1/2 финала, ответные матчи
29 мая: Финал
Подробное расписание матчей будет опубликовано вскоре после жеребьевки.