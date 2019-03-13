Жеребьевка 1/4 Лиги чемпионов 2019: когда пройдет и где смотреть

Жеребьевка 1/4 финала текущего розыгрыша Лиги чемпионов пройдет 15 марта в 11:00 по киевскому времени.

Сама церемония пройдет в штаб-квартире европейского футбольного союза в Ньоне.

Жеребьевка Лиги чемпионов 2019: как пройдет и кто участвует

Более того, сразу после жеребьевки четвертьфинала ЛЧ 2019 пройдет жеребьевка и 1/2 финала ЛЧ. Таким образом, все участники текущего розыгрыша будут знать свой путь до решающего матча. Финал Лиги чемпионов УЕФА 2018/19, напомним, пройдет 1 июня 2019 года в Мадриде на стадионе Метрополитано.

Полный список команд, которые будут участвовать в жеребьевке Лиги чемпионов-2019, станет известен сегодня, после того, как ответные матчи сыграют Бавария с Ливерпулем и Барселона с Лионом.

Напомним, 12 марта стали известны еще два участника: Ювентус благодаря хет-трику Криштиану Роналду прошел мадридский Атлетико, а Манчестер Сити забил семь безответных мячей в ворота Шальке.

Ранее место в четвертьфинале себе забронировали амстердамский Аякс, Тоттенхем, Порту и Манчестер Юнайтед.

Стоит отметить, что жеребьевка ЛЧ 2019 будет полностью открытой: сеяных и несеяных команд нет, а клубы из одной национальной ассоциации могут оказаться в одной паре. Любые ограничения будут объявлены перед жеребьевкой.

Команда, которую в паре достанут первой, проведет первый матч 1/4 Лиги чемпионов на своем поле.

Жеребьевка Лиги чемпионов 2019: где смотреть

Смотреть онлайн жеребьевку Лиги чемпионов 2019 можно будет в прямом эфире на официальном сайте UEFA и на сайте Главреда.

Лига чемпионов 2019: календарь

Также уже известно, когда состоятся все матчи 1/4 Лиги чемпионов 2019 вплоть до финала:

9 и 10 апреля : 1/4 финала, первые матчи

16 и 17 апреля : 1/4 финала, ответные матчи

30 апреля и 1 мая : 1/2 финала, первые матчи

7 и 8 мая : 1/2 финала, ответные матчи