Манчестер Сити и Ювентус вышли в 1/4 финала: разгром на Этихад и хет-трик Роналду

Дальше по сетке самого престижного еврокубка проходят итальянцы и англичане.
Благодаря гению Криштиану Роналду, сделавшему хет-трик, Ювентус на домашнем поле одолел мадридский Атлетико и прошел в 1/4 финала.
Ювентус(Италия) – Атлетико(Испания) 3:0 (1:0, 2:0)
12 марта, "Альянц Стэдиум"
Голы: 1:0 – 27 Роналду, 2:0 – 49 Роналду, 3:0 – 86, пенальти Роналду.
Ювентус – Шченсны, Кьеллини, Бонуччи, Жоау Канселу, Джан, Спинаццола (Дибала, 67), Матюиди, Пьянич, Бернардески, Манджукич (Кин, 80), Роналду.
Атлетико – Облак, Хименес, Хуанфран, Арьяс (Витоло, 77), Годин, Коке, Родри Эрнандес, Сауль, Лемар (Корреа, 57), Мората, Гризманн.
Предупреждения: Бернардески (64), Хуанфран (73), Хименес (86), Витоло (90).
Первый матч – 0:2
Манчестер Сити дома буквально изнасиловал Шальке из Гельзенкирхена, наколотив семь безответных мячей.
Манчестер Сити (Англия) – Шальке (Германия) 7:0 (3:0, 4:0)
12 марта, "Этихад Стэдиум"
Голы: 1:0 – 35, пенальти Агуэро, 2:0 – 38 Агуэро, 3:0 – 42 Сане, 4:0 – 56 Стерлинг, 5:0 – 71 Бернарду Силва, 6:0 – 78 Фоден, 7:0 – 84 Габриэл Жезус.
Манчестер Сити – Эдерсон, Данило, Лапорт (Делф, 72), Уокер, Зинченко, Гюндоган, Сильва (Фоден, 64), Стерлинг, Бернарду Силва, Сане, Агуэро (Габриэл Жезус, 64).
Шальке – Фэрманн, Сане, Стамбули, Брума, Коноплянка, Очипка, Сердар, Бенталеб, Маккенни (Мендиль, 74), Эмболо (Скрибски, 69), Бургшталлер (Тойхерт, 79).
Предупреждения: Брума (33), Данило (48), Зинченко (69).
Первый матч – 3:2