Шахтер – Манчестер Сити – 0:6. "Горняки" потерпели сокрушительное поражение в Лиге чемпионов

8 ноября 2018, 00:28

Донецкая команда занимает последнее, четвертое место в группе F ЛЧ.

Горняки потерпели унизительное поражение в шесть голов / Фото: Reuters

В Манчестере матч между Шахтером и Манчестер Сити в рамках четвертого группового этапа Лиги чемпионов УЕФА завершился разгромной победой хозяев поля.

Как сообщает официальный сайт соревнований, игра завершилась со счетом 0:6.

Стартовые составы:

Манчестер Сити: Эдерсон, Уокер, Стоунз, Лапорт, Зинченко, Фернандиньо, Давид Сильва, Марез, Бернарду Силва, Стерлинг, Жезус.

Запасные: Мурич, Данило, Гюндоган, Агуэро, Делф, Сане, Отаменди.

Шахтер: Пятов, Исмаили, Кривцов, Ракицкий, Матвиенко, Степаненко, Майкон, Болбат, Коваленко, Тайсон, Мораес.

Запасные: Шевченко, Бутко, Хочолава, Кайоде, Дентиньо, Патрик, Нем.

Голы: Сильва, 13, Жезус, 24 (пен), 72 (пен), 90+2, Стерлинг, 49, Марез, 84

Англичане имели полное преимущество над чемпионом Украины и открыли счет уже 13-й минуте. Первый точный удар в этой игре нанес Давид Силва. А уже в середине первого тайма "начудил" венгерский арбитр Виктор Кашшаи, который назначил пенальти в ворота горняков в том эпизоде, где нарушения правил не было и близко. Арбитр указал на 11-метровую отметку, хотя преследовавший нападающего Рахима Стерлинга наш Николай Матвиенко был как минимум в полуметре и не прикасался к сопернику. Пенальти уверенно реализовал Габриэль Жезус - 2:0.

После перерыва Ман Сити продолжил атаковать и уже на 49-й минуте игры Стерлинг довел счет до крупного. На 72-й минуте Жезус реализовал пенальти во второй раз, а на 84-й минуте Марез довел счет до 5:0.

В добавленное арбитром время, на 90+2 минуте Жезус сделал хет-трик и поставил точку в этом матче - 6:0.

Шахтер проигрывает и остается на последнем месте с двумя очками. При этом "горняки" не потеряли шанс на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Для этого надо выигрывать два следующих матча против Лиона" дома и Хоффенхайма на выезде. И чтобы эти команды свои матчи проиграли Манчестер Сити.

Напомним, ультрас донецкого "Шахтера" устроили "теплый" прием экс-игроку "горняков" Алексею Гаю, который ныне защищает цвета другого донецкого клуба – "Олимпика".

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