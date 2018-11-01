"В Рашку уезжай": ультрас Шахтера устроили "теплый прием" экс-игроку "горняков"

Алексей Гай / olimpik.com.ua

Ультрас донецкого "Шахтера" устроили "теплый" прием экс-игроку "горняков" Алексею Гаю, который ныне защищает цвета другого донецкого клуба – "Олимпика".

События на трибунах харьковского стадиона "Металлист" разворачивались во время матча 1/8 Кубка Украины.

При этом фанаты "Шахтера" скандировали заряды в адрес полузащитника команды Шевчука Алексея Гая: "Ватный, ватный Леша Гай, в Рашку-Рашку уезжай!".

"Ватный ватный Леша Гай,

В рашку рашку уезжай...".



Это первый "привет". pic.twitter.com/2BRpofyvpx — Кроты (@Ultras_Shakhtar) 31 октября 2018 г.

Кроме того, на странице "Кроты" в Twitter ультрас "Шахтера" добавили, что это лишь "первый привет".

Отметим, что Гай выступал в составе "Шахтера" с 2000 по 2004 и с 2006 по 2013 гг.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Гай дал неоднозначное интервью, в котором заявил, что не может назвать Россию агрессором.