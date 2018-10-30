"Не могу назвать агрессором": экс-игрок сборной Украины отличился скандальным заявлением о России

Алексей Гай / olimpik.com.ua

Футболист донецкого "Олимпика" Алексей Гай заявил, что в России люди не хотят уничтожения Украины. Таким образом он ответил на вопрос, является ли РФ агрессором по отношению к Украине.

"Это я так все видел и общался с людьми. Возможно, я не с теми людьми общался. Наверху другие разговоры и взгляды. Не могу я сказать, что Россия — агрессор. Свечку не держал, как говорится. Кто, когда и что нам принес, не видел", - подчеркнул Гай, выступавший с 2016 по 2018 годы в российской "Кубани".

Он также прокомментировал инцидент во время матча УПЛ с "Черноморцем", когда фанаты донецкого клуба освистали футболиста скандировали: "Леша, сколько платят в "Кубани"?", а также повесили листовки с надписью "Сепар".

"Возьмем этих молодых людей, которые пришли на стадион "Олимпика". Не понимаю, на каком основании они применяют ко мне термин "сепар". Я не обидчивый человек и не живу мнением других.

Они обзывают меня "сепаром", но где видели мою агитацию об отделении Донецка или другие вещи, которые связывали бы меня с сепаратистским значением этого слова? Не думаю, что буду опускаться к тому, чтобы в суде обжаловать эти заявления. На заборе тоже много чего написано. Это же не означает, что так есть на самом деле. У них есть своя точка зрения. Если они от этого счастливы, то это хорошо — я приношу людям счастье", - добавил Гай в интервью "Трибуне".

Напомним, ранее вратарь "Шахтера" Андрей Пятов рассказал, почему фотографировался вместе с боевиками "ДНР".