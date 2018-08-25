"Я попался": Пятов рассказал, почему фотографировался вместе с боевиками "ДНР"

25 августа 2018, 12:59

Голкипер "Шахтера" рассказал историю скандального фото.

Фото Пятова с боевиками
Скандальное фото с Андреем Пятовым / vk.com/donetsklive

Голкипер донецкого "Шахтера" и сборной Украины Андрей Пятов рассказал о скандальном фото, на котором он запечатлен рядом с боевиками "ДНР".

"Это был, по-моему, апрель, только начинались волнения. Стоят автоматчики на блокпосту, который находился на пути к нашей тренировочной базе. У нас две тренировки в день, мы проезжали через этот блокпост четыре раза в день. Они раз смотрят, второй, третий раз: "А, футболисты!". Ну и вот я попался.

Так прошло полтора года прежде, чем это фото появилось. Кто-то, по-моему, в "Одноклассниках" нашел эту фотографию, кому-то надо было это выложить. За это время я уже сколько матчей за сборную сыграл, сколько раз пел гимн Украины. Мы даже за это время успели оплатить две операции для пострадавших военных. Я людям объясняю - мы не хотим пиариться, никто об этом и не знал. К нам обратились - мы помогли. Никто и не знал, откуда деньги", - рассказал Пятов в эфире "Вацко Live".

Напомним, ранее сообщалось о том, что ультрас остановили автобус "Шахтера" и жестко поговорили с игроками.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Андрей Пятов боевики ДНР
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
13:54
В Раде назвали число украинок в рядах ВСУ
13:52
Грандиозный концерт "Океана Эльзы" на День Независимости: впечатляющие фото и видео Фото Видео
13:49
В Киеве пьяный экс-посол Украины в США на иномарке ехал против движения — СМИ Видео
13:47
Не дождался помощи Порошенко: в Одесской области сожгли виноградники французского винодела
13:27
Госдеп США жестко раскритиковал Евросоюз за помощь Ирану
12:59
"Я попался": Пятов рассказал, почему фотографировался вместе с боевиками "ДНР"
12:24
"Игра на курсе": экономисты назвали причину падения гривны
11:42
Солистка "ВИА Гры" вышла замуж: яркие фото со свадьбы Фото
11:40
В Китае при пожаре в отеле погибли 19 человек, опубликованы фото и видео с места трагедии Видео
11:11
Кравчук спрогнозировал будущее Донбасса
11:10
Imagine Dragons выпустили долгожданный клип на новую песню Видео
10:54
В Минфине назвали сумму заимствований Украины на внешнем рынке
10:45
Девушка дня Instagram: соблазнительная австралийская модель Элла Ван Сеттерс Фото
10:34
Экс-"прокурор" Крыма Поклонская подала жалобу в Конституционный Суд Украины - СМИ
10:29
Синоптики предупредили об ощутимом похолодании в Киеве
10:00
"Вражеские обстрелы и ответки". В разведке назвали потери боевиков на День независимости
09:52
"Обманывают и не уважают": украинский легионер рассказал, как в Польше относятся к заробитчанам
09:31
Концерт "Океану Ельзи" в Киеве: Святослав Вакарчук посвятил песню Сенцову, опубликовано видео Видео
09:30
США предупредили о новом мощном ударе по Сирии в случае применения химоружия
09:04
"Грозы, град, шквалы". В Укргидрометцентре предупредили, каким областям ждать "погодного удара"
08:43
Мы состоялись как прекрасная страна мнение
08:39
Потерял почти треть веса. Правозащитники узнали о состоянии голодающего Балуха Видео
08:14
"Пошловато". Ксения Собчак поделилась интимным фото
07:49
Жизненно важные кремлевские информаторы ЦРУ замолчали — западные СМИ Видео
07:42
Украина в процессе умирания постсоветского государства мнение
07:24
"Нападения и задержания". В Питере активисты поздравили Украину с Днем независимости Видео
06:56
Почему Россия никогда не отпустит Украину мнение
06:42
Перетравил посетителей: в США "Макдональдс" отравил едой 507 человек
06:20
Кравчук раскрыл, что бы сказал Путину в глаза
05:50
Надя Дорофеева рассказала о "новой любви"
05:31
Угроза нешуточная: экс-боец рассказал, что планирует РФ в Азовском море
05:10
Украинцы недовольны направлением движения страны - опрос
04:44
В Гонконге профессор-затейник убил жену и дочь мячом для йоги
04:19
В Египте из отеля эвакуировали 300 туристов из-за загадочной смерти супружеской пары
04:00
"Перейти Рубикон": эксперт назвал главное достижение независимой Украины
03:33
Кучма назвал три главных достижения Украины за годы независимости
03:10
"Настроение". Хайди Клум показала чувственное фото
02:59
Американская модель покрасовалась в мини-бикини, опубликовано фото
02:40
В США назвали сроки отправки астронавтов на орбиту Луны
02:27
Умерла многократная олимпийская чемпионка-фехтовальщица
02:12
Трагедия в ТРЦ "Зимняя вишня": эксперты выяснили, где начался пожар
01:59
Ученые поставили под сомнение миф о пользе кокосового масла
01:38
Пожар на складе Новой почты: в компании пояснили ситуацию со сгоревшими посылками Видео
01:14
На Донбассе из-за обстрелов крупный город остался без воды Видео
00:51
Microsoft всколыхнул коррупционный скандал: чиновники получали откаты за покупку Word и Excel
00:29
Вице-адмирал Гайдук пояснил причину простоя украинских кораблей в аннексированном Крыму
00:08
Обнародованы фото абсолютно обнаженного юного Макса Барских, 18+
24 августа, пятница
23:38
Масштабный пожар на "Новой почте" в Мукачево - онлайн-трансляция Видео
23:32
В России Сникерс заменят батончиком Армия России
23:30
В США из ресторана KFC прорыли наркотоннель в Мексику
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыРекламаАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять