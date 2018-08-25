"Я попался": Пятов рассказал, почему фотографировался вместе с боевиками "ДНР"

Скандальное фото с Андреем Пятовым / vk.com/donetsklive

Голкипер донецкого "Шахтера" и сборной Украины Андрей Пятов рассказал о скандальном фото, на котором он запечатлен рядом с боевиками "ДНР".

"Это был, по-моему, апрель, только начинались волнения. Стоят автоматчики на блокпосту, который находился на пути к нашей тренировочной базе. У нас две тренировки в день, мы проезжали через этот блокпост четыре раза в день. Они раз смотрят, второй, третий раз: "А, футболисты!". Ну и вот я попался.

Так прошло полтора года прежде, чем это фото появилось. Кто-то, по-моему, в "Одноклассниках" нашел эту фотографию, кому-то надо было это выложить. За это время я уже сколько матчей за сборную сыграл, сколько раз пел гимн Украины. Мы даже за это время успели оплатить две операции для пострадавших военных. Я людям объясняю - мы не хотим пиариться, никто об этом и не знал. К нам обратились - мы помогли. Никто и не знал, откуда деньги", - рассказал Пятов в эфире "Вацко Live".

Напомним, ранее сообщалось о том, что ультрас остановили автобус "Шахтера" и жестко поговорили с игроками.