"Будете играть в Донецке". Ультрас остановили автобус "Шахтера" и жестко поговорили с игроками

В Харькове ультрас Kharkiv City Patriots, донецкого The Club и представители "Національного корпусу" остановили автобус "Шахтера" и провели жесткий разговор с футболистами, в том числе по поводу истории с футболками в поддержку воинов АТО.

"Шахтер" на "переговорах" представляли Тарас Степаненко, Андрей Пятов и Ярослав Ракицкий.

Фанаты предупредили игроков, что если те не наденут футболки в поддержку наших военных перед завтрашним матчем с "Вересом", то "Шахтеру" придется вернуться в Донецк.

Пятов заявил, что многие игроки команды помогают украинским военным, но не говорят об этом в СМИ. Голкипер также отметил, что после матча с "Олимпиком" разговаривал с президентом Федерации футбола АТО и тот не предъявлял ему никаких претензий.

В то же время Степаненко пообещал, что команда выйдет в футболках, как и было оговорено раньше.

Кроме того, ультрас обвинили игроков донецкого клуба в сепаратизме и неуважении к гимну Украины.

Напомним, ранее ультрас "Металлиста" жестко высказались против переезда "Шахтера" в Харьков.