Роналду объяснил, почему перешел из "Реала" в "Ювентус"

Бывший игрок испанского футбольного клуба "Реал Мадрид" португалец Криштиану Роналду заявил, что переход в "Ювентус" из итальянского Турина является взвешенным решением, он не хотел сидеть и наслаждаться прежними успехами.

Туринская команда — одна из лучших в мире, приводит слова спортсмена Football Italia.

"Сложно ответить, почему я выбрал "Ювентус"… Мои друзья и партнеры по команде давно говорили, что этот клуб мне подойдет. Решение далось мне довольно легко, ведь я выбрал самый большой клуб в Италии", — отметил футболист.

Роналду подчеркнул, что наслаждается игрой. "Понимаю, что в Серии А сложно играть, важны тактические нюансы. Но мне нравится сталкиваться с чем-то новым. Пусть и будет сложно, но в моей карьере и раньше были тяжелые испытания. Сидеть и наслаждаться прежними успехами — не для меня. Хочу двигаться вперед, к новым победам", — сказал он.

Напомним, 11 июля стало известно, что Криштиану Роналду перешел из "Реала" в "Ювентус". Сумма трансфера португальца составила 119 млн евро. Зарплата спортсмен в новом клубе составит 30 млн евро в год.