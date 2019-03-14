Бавария – Ливерпуль 1:3. Определились четвертьфиналисты в плей-офф Лиги чемпионов

Ливерпуль обыграл Баварию / Фото: REUTERS

В Мюнхене 13 марта завершилось противостояние в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

Ливерпуль обыграл Баварию со счетом 3:1. Об этом сообщает сайт УЕФА.

Голы:

0:1 – 26 Мане, 1:1 – 39, автогол Матип, 1:2 – 69 ван Дейк, 1:3 – 84 Мане.

Бавария – Нойер, Зюле, Алаба, Рафинья, Хуммельс, Мартинес (Горетцка, 72), Алькантара, Хамес (Саншеш, 79), Гнабри, Рибери (Коман, 61), Левандовски.

Ливерпуль – Алиссон, Матип, Робертсон, Александер-Арнолд, ван Дейк, Милнер (Лаллана, 87), Хендерсон (Фабиньо, 13), Вейналдум, Мане, Салах, Фирмино (Ориги, 83).

Предупреждения:

Фабиньо (43), Матип (63), Алькантара (65), Саншеш (83), Робертсон (90).

Первый матч – 0:0

Бавария неплохо начала матч, но имела слишком мало остроты в атаке, чтобы претендовать на победу в этом матче. Ливерпуль провел очень хорошую встречу, почти все свои моменты реализовал, при этом отыграл четко и надежно в обороне.

На 26-й минуте Мане открыл счет. На 39-й баварцы сравняли благодаря ошибке Матипа, который отличился автоголом. После перерыва подопечные Юргена Клоппа и вовсе сняли все вопросы - ван Дейк забил второй гол в ворота Нойера, а затем Мане сделал дубль.

Также Барселона, которая уверенно обыграла дома Лион, забив в ворота французской команды пять голов. Дубль на счет Лионеля Месси, по голу у победителей забили Коутиньо, Пике и Дембеле. Таким образом, определились все участники 1/4 финала ЛЧ. Это - Аякс, Тоттенхэм, Порту, Манчестер Юнайтед, Ювентус, Манчестер Сити, Барселона и Ливерпуль.

Как ранее сообщалось, французский тренер Зинедин Зидан назначен главным наставником мадридского Реала вместо Сантьяго Солари, который отправлен в отставку.