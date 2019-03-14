Бавария – Ливерпуль 1:3. Определились четвертьфиналисты в плей-офф Лиги чемпионов

14 марта 2019, 00:21

Счет на 26-й минуте открыл Мане.

Ливерпуль обыграл Баварию / Фото: REUTERS

В Мюнхене 13 марта завершилось противостояние в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

Ливерпуль обыграл Баварию со счетом 3:1. Об этом сообщает сайт УЕФА.

Голы:

0:1 – 26 Мане, 1:1 – 39, автогол Матип, 1:2 – 69 ван Дейк, 1:3 – 84 Мане.

Бавария – Нойер, Зюле, Алаба, Рафинья, Хуммельс, Мартинес (Горетцка, 72), Алькантара, Хамес (Саншеш, 79), Гнабри, Рибери (Коман, 61), Левандовски.

Ливерпуль –     Алиссон, Матип, Робертсон, Александер-Арнолд, ван Дейк, Милнер (Лаллана, 87), Хендерсон (Фабиньо, 13), Вейналдум, Мане, Салах, Фирмино (Ориги, 83).

Предупреждения:

Фабиньо (43), Матип (63), Алькантара (65), Саншеш (83), Робертсон (90).

Первый матч – 0:0

Бавария неплохо начала матч, но имела слишком мало остроты в атаке, чтобы претендовать на победу в этом матче. Ливерпуль провел очень хорошую встречу, почти все свои моменты реализовал, при этом отыграл четко и надежно в обороне.

На 26-й минуте Мане открыл счет. На 39-й баварцы сравняли благодаря ошибке Матипа, который отличился автоголом. После перерыва подопечные Юргена Клоппа и вовсе сняли все вопросы - ван Дейк забил второй гол в ворота Нойера, а затем Мане сделал дубль.

Также Барселона, которая уверенно обыграла дома Лион, забив в ворота французской команды пять голов. Дубль на счет Лионеля Месси, по голу у победителей забили Коутиньо, Пике и Дембеле.  Таким образом, определились все участники 1/4 финала ЛЧ. Это - Аякс, Тоттенхэм, Порту, Манчестер Юнайтед, Ювентус, Манчестер Сити, Барселона и Ливерпуль. 

Как ранее сообщалось, французский тренер Зинедин Зидан назначен главным наставником мадридского Реала вместо Сантьяго Солари, который отправлен в отставку.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
УЕФА Лига чемпионов Барселона Ливерпуль Бавария лион
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

00:48
В Boeing отреагировали на отказ стран от их самолетов
00:21
Бавария – Ливерпуль 1:3. Определились четвертьфиналисты в плей-офф Лиги чемпионов Видео
00:02
"Дождемся кризиса": Корчинский озвучил план развала России Видео
13 марта, среда
23:53
Крупнейший коррупционный скандал: ФБР задержало звезд Голливуда
23:25
Холодницкий отстранил прокурора САП из-за коррупции в оборонке
23:22
В Киеве из-за угрозы взрыва эвакуировали дворец "Украина" - СМИ
22:58
Луценко пожаловался на ФСБ, перекрывшую контрабанду для оборонки
22:55
В Киеве с 1 мая резко повысят тарифы на электроэнергию и тепло
22:22
Французский депутат рассказал о регулярных поездках в Крым
22:20
Британский парламент не поддержал выход из ЕС без соглашения
22:08
Покойного Кобзона обвинили в секс-домогательствах
21:28
"Я отец изнасилованного ребенка": Юрий Тимошенко озвучил тезисы своей программы
21:22
Кендалл Дженнер похвастала телом в откровенном купальнике: опубликовано фото
20:53
Долой систему: В Луцке парни клеили искусственный пенис на машину копов - опубликованы фото
20:51
На Байконуре украинские специалисты починили систему управления российского Союза-ФГ
20:13
Психологи назвали причины, по которым мужчина изменяют партнершам
20:10
Украина вслед за ЕС закрыла небо для аварийных Boeing 737
20:06
Социальная доктрина Юлии Тимошенко получила поддержку Федерации профсоюзов Украины выборы
19:49
"Где отрубленные руки?": в Чернигове Порошенко встретили акцией протеста Видео
19:42
Британские СМИ: Украинская молодежь хочет перемен и делает ставку на Зеленского
19:26
Эксперт рассказала, каким должен быть прожиточный минимум украинца
18:57
В ООН определились со статусом задержанных Россией украинских моряков
18:23
Вашингтон создал ведомство для борьбы с финансовыми преступлениями России
18:22
В США суд приговорил экс-политтехнолога Януковича Манафорта к тюрьме Видео
17:40
"Под синькой придумали": Киркоров вознегодовал по поводу "заказа" его убийства Галкиным
16:55
Проект языковой реформы: как в Минобразования хотят решить вопрос с русским языком в школах
16:27
Березенко вызвали на допрос в полицию из-за подкупа избирателей - Бутусов
16:12
В ПриватБанке подняли тревогу из-за новой схемы мошенничества с картами
15:52
В Газпроме рассказали, на сколько процентов готов Северный поток-2
15:28
БДСМ-группа, блогер-андрогин, "женщина-гора": чем будет удивлять Евровидение-2019 Видео
15:22
"Что взяток не брали – выяснили путем опроса в коридоре?": НАБУ ткнули носом в их промахи в деле по оборонке Видео
15:19
"Борщ из Чебурашки" vs "Лай из соседнего села": Зеленский поглумился над критикой от Тимошенко
14:59
Хуже, чем в Уганде, но лучше, чем Питер: названо место Киева в рейтинге лучших для жизни городов мира Видео
14:51
"Оголтелая русофобская линия": У Путина прокомментировали санкции США насчет его денег
14:20
Американский генерал рассказал, где в Украине и Европе Россия нанесет военные удары
14:16
Зеленский обгоняет Порошенко при любом раскладе: чем интересен новый соцопрос Видео
14:04
Юлию Началову ввели в состояние искусственной комы
13:52
Синоптик назвала "роскошные" синоптические дни в Украине Видео
13:45
Исчезли счета за газ в платежках: в Нафтогазе забили тревогу из-за монетизации субсидий Видео
13:19
"На виселицу!": российский журналист рассказал, чем для Путина и Украины обернется крах "лубянского рейха" Видео
13:08
Жеребьевка 1/4 Лиги Европы 2019: когда пройдет и где смотреть
12:51
"Я не виню": Вера Брежнева впервые прокомментировала развод сестры с Цекало Видео
12:44
Жеребьевка 1/4 Лиги чемпионов 2019: когда пройдет и где смотреть
12:25
Часть Украины накроет "знакомый" циклона Franz — синоптик Видео
12:21
Хищения в армии только сплотят жлобо-элиту за право воровать и дальше мнение
12:01
"Филипп очень расстроен, что так дешев": Галкин прокомментировал "заказное убийство" Киркорова Видео
11:55
"Побег Порошенко" высмеяли: в Сети показали, как за президентом "гонится" Путин Фото
11:48
СМИ выяснили, когда и зачем Путин собрался в аннексированный Крым Видео
11:42
"Я украинской певицей не была": Вера Брежнева сделала громкое заявление Видео
11:00
"Взрывная ссора": под Ясиноватой в блиндаже погибли двое военных — СМИ
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться