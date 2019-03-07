Челси - Динамо: киевляне разгромно проиграли в матче 1/8 финала Лиги Европы, фото, видео голов

Матч начался в среднем темпе, но с преимуществом Челси. Большинство атак лондонцы направляли через правый фланг, где защищался молодой Миколенко.

Киевляне же никак не могли перебраться на половину поля хозяев и лишь моментами показывали что-то вроде прессинга.

Но счет открыли все-таки "горожане". На 17-й минуте Оливье Жиру пяткой отпасовал на Педро Родригеса в штрафной площади, а тот с ближней дистанции переиграл Дениса Бойко. К слову, до перерыва вратарь киевлян еще два раза спасал команду от голов -

сперва Педро пробивал в одно касание, а потом он же нещадно "лупил" с близкой дистанции. Оба раза Бойко был на высоте. Первый тайм так и закончился - со счетом 1:0

После перерыва инициативой игровой по-прежнему владели игроки Челси. На 65-й Бойко не смог спасти ворота от шикарного удара со штрафного от Виллиана - 2:0.

А под занавес матча, на 90-й минуте Лофтус-Чик откликнулся на передачу Педро и отпасовал на Хадсона-Одои, который поставил точку - 3:0 в пользу Челси.