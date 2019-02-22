"Это Россия против Украины": The Guardian дало оценку будущему матчу Динамо-Челси

Матч Динамо-Челси уже сравнили с войной РФ с Украиной / Укринформ

Британское издание The Guardian увидело политическую подоплеку в будущем матче Динамо Киев – Челси.

22 февраля состоялась жеребьевка 1/8 Лиги Европы, по результатам которой соперником киевского Динамо стал лондонский Челси.

"Это вполне очевидно, но я скажу. Челси против Динамо – это, фактически, Россия против Украины", – написал комментатор британского издания Агнело Фигередо.

Таким образом он напомнил читателям, что владельцем лондонского Челси является российский олигарх Роман Абрамович.

Сама команда Челси на результаты жеребьевки в своем Twitter отреагировала видео победного гола Виллиана в ворота Динамо на Стэмфорд Бридж.

Фанаты Челси дружно заявили, что в победе своей команды не сомневаются. Люди пишут: "Динамо всегда везет со жеребом", "Честно говоря, после такого утра (санкции со стороны ФИФА – ред.), приятно получить хороший жребий", "Это будет легкая победа для следующего тренера Челси", "Добро пожаловать, Динамо Киев. Встречайте голодного Жиру, который ждет, чтобы оформить хет-трик" и т.п.

Напомним, в сентябре 2018 года СМИ сообщили о намерении Абрамовича продать Челси подороже. За клуб олигарх якобы просит 3 млрд долларов.

Первые слухи о том, что Абрамович решил продать Челси, появились еще в июне 2018 года. Тогда сообщалось, что российский предприниматель планирует выручить от сделки не менее 1,2 млрд евро, чтобы полностью окупить свои расходы на клуб.

После проблем с продлением британской визы Абрамович оформил себе гражданство Израиля. Первым делом в новой стране он отправился открывать счет в банке и оформлять медицинскую страховку.

Как сообщалось, в Британии расширяют расследование против российских олигархов из-за незаконных источников доходов. Нападение в Солсбери ускорило работу Национального агентства по борьбе с преступностью Британии.