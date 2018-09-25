Аппетиты растут: СМИ сообщили о намерении Абрамовича продать "Челси" подороже

Абрамович решил продать "Челси" / EPA / UPG

Британские СМИ сообщили о планах российского олигарха Романа Абрамовича продать свой футбольный клуб "Челси".

Об этом пишет британское издание The Sunday Times. Причиной такого решения называется отказ Британии продлить олигарху визу инвестора. Теперь российский бизнесмен не может – да и наверняка просто не хочет – вкладывать свои средства в экономику Туманного Альбиона, в том числе через инвестиции в клуб.

Есть и еще вариант: Абрамович просто заранее проводит реструктуризацию активов на случай санкций.

Читайте такжеЭксперт рассказал, почему российские олигархи открыто не бегут из страныЗа клуб олигарх якобы просит 3 млрд долларов. Также звучат цифры 2,3-2,5 млрд долларов. При этом сам олигарх "Челси" приобрел за 140 млн фунтов (порядка 184 млн долларов по нынешнему курсу). Правда, с тех пор команда уже 5 раз выиграла чемпионат, столько же – Кубок Англии, а также победила в Лиге Европы и Лиге чемпионов.

Напомним, первые слухи о том, что Абрамович решил продать "Челси", появились еще в июне этого года. Тогда сообщалось, что российский предприниматель планирует выручить от сделки не менее 1,2 млрд евро, чтобы полностью окупить свои расходы на клуб.

После проблем с продлением британской визы Абрамович оформил себе гражданство Израиля. Первым делом в новой стране он отправился открывать счет в банке и оформлять медицинскую страховку.

Как сообщалось, в Британии расширяют расследование против российских олигархов из-за незаконных источников доходов. Нападение в Солсбери ускорило работу Национального агентства по борьбе с преступностью Британии.