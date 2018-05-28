Миллиардер Абрамович получил гражданство Израиля

В понедельник, 28 мая, российский олигарх Роман Абрамович прибыл в Израиль в качестве репатрианта.

Абрамович прилетел в Бен-Гурион на частном самолете, сообщает израильское издание "Вести".

По словам собеседника издания, самолет Абрамовича прибыл к первому терминалу международного аэропорта.

Миллиардер прошел в терминал на общих основаниях — к помещению, где оформляют прибывших репатриантов. Там ему были выписаны удостоверение нового репатрианта ("теудат-оле") и удостоверение личности ("теудат-зеут").

Из Бен-Гуриона новый репатриант Роман Абрамович отправился открывать счет в банке и оформлять медицинскую страховку. По неуточненным данным, сделал он это в Герцлии. Что касается международного паспорта ("даркона"), то на данном этапе неясно, получил ли его Абрамович сразу.

Напомним, ранее сообщалось, что у Абрамовича возникли проблемы с продлением его британской визы.