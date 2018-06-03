В Британии расширяют расследование против российских олигархов из-за незаконных источников доходов

В Великобритании Национальное агентство по борьбе с преступностью ведет расследование относительно источников доходов 120-140 состоятельных лиц, многие из которых связаны с Россией.

"Нападение в Солсбери ускорило нашу работу по выявлению незаконных доходов коррумпированных элит. Поэтому увеличился и объем работы, которую мы проводим в отношении коррумпированных публичных лиц из России", — сообщает издание The Times.

По словам директора отдела по экономическим и киберпреступлениям Дональда Туна, его команда проверяет от 120 до 140 человек.

"Наша цель — борьба с коррумпированными элитами и их незаконным богатством. Мы не проводим проверки на основании гражданства", — сказал Тун.

Напомним, у российского олигарха Романа Абрамовича возникли проблемы с продлением его британской визы инвестора.