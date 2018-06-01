Абрамович решил избавиться от "Челси": в Англии назвали вероятную сумму сделки

Российский миллиардер Роман Абрамович может продать лондонский "Челси", которым владеет с июля 2003 года.

По данным The Times, российский предприниматель планирует выручить от сделки не менее 1,2 млрд евро, чтобы полностью окупить свои расходы на клуб.

Абрамович отозвал заявление на продление инвестиционной визы Великобритании после получения израильского гражданства, которое позволяет ему находиться на территории Соединенного королевства до полугода.

Напомним, ранее сообщалось, что у Абрамовича возникли проблемы с продлением его британской визы.

После этого Абрамович прибыл в Израиль, где получил удостоверение нового репатрианта и удостоверение личности.