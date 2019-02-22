Стал известен соперник Динамо в 1/8 Лиги Европы

Состоялась жеребьевка 1/8 Лиги Европы / Sky Sports

В пятницу, 22 февраля, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 Лиги Европы розыгрыша 2018/2019 гг.

По ее результатам соперником киевского Динамо стал лондонский Челси.

Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы:

Челси (Англия) — Динамо (Украина)

Айнтрахт (Германия) — Интер (Италия)

Динамо Загреб (Хорватия) — Бенфика (Португалия)

Наполи (Италия) — Зальцбург (Австрия)

Валенсия (Испания) — Краснодар (Россия)

Севилья (Испания) — Славия (Чехия)

Арсенал (Англия) — Ренн (Франция)

Зенит (Россия) — Вильярреал (Испания)

/ uefa.com

Первые матчи противостояний состоится 7 марта (команды указанные первыми сыграют дома), а ответные поединки — 14 марта.

Отметим, что для Динамо провели отдельную жеребьевку, так как оно не могло встречаться с российскими клубами - Зенитом и Краснодаром. А сама процедура подразумевала "слепую" жеребьевку, где каждый мог встретиться с каждым.

Напомним, накануне киевляне провели ответный матч 1/16 ЛЕ против греческого Олимпиакоса. Матч закончился со счетом 1:0 в пользу украинской команды.