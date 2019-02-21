Динамо - Олимпиакос: где смотреть матч Лиги Европы, прогнозы букмекеров

Динамо - Олимпиакос / сайт Динамо (Киев)

Предматчевые расклады.

Динамо с большим трудом, но достигли нужного результата в первом матче 1/16 Лиги Европы против Олимпиакоса, забив два гостевых гола. Теперь же подопечные Хацкевича попытаются обеспечить проход в 1/8 финала уже в родных стенах.

Олимпиакос подошел к игре в Киеве с хорошим настроением. В минувшем матче чемпионата Греции обыграл АЕК с разгромным счетом 4:1. Однако, тяжелейшую травму получил полузащитник Лазарос Христодулопулоса, который порвал крестообразные связки. Кроме того, лечатся от травм защитники Омар Эль-Абделлауи и Ягош Вукович, а также хавбек Мохаммед Камара.

У Динамо же, которое из-за паузы в УПЛ вынуждено довольствоваться тренировками вместо матчей, по-прежнему травмирован Тамаш Кадар. Его, скорее всего, как и в первой игре, заменит Артем Шабанов.

Ориентировочные составы:

Динамо: Бойко – Кендзера, Бурда, Кадар, Миколенко – Шепелев, Буяльский – Цыганков, Шапаренко, Вербич — Соль

Олимпиакос: Жозе Са – Мериа, Сиссе, Миранда, Цимикас – Натхо, Гильерме – Поденсе, Фортунис, Диас — Хассан

Динамо – Олимпиакос: оценки букмекеров

В конторе William Hill победу киевлян оценили коэффициентом в 2.15. На победу "Олимпиакоса" дают коэффициент 3.40. На ничью коэффициент 3.30. В конторе PariMatch оценили победу подопечных Хацкевича в 2.17. Победа Олимпиакоса – 3.55. Ничья – 3.45. Букмекеры из Marathon bet оценили победу Динамо в 2.20. Победа "Олимпиакоса" − 3,60. Ничья – 3,45.

Где смотреть матч Динамо – Олимпиакос

Игру в прямой трансляции покажет телеканал Футбол 2

Напомним, ранее СМИ сообщили о продаже игрока киевского Динамо в Испанию.