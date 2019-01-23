СМИ сообщили о продаже игрока киевского Динамо в Испанию

Иосиф Пиварич / Футбол

Защитник Динамо Иосиф Пиварич может перейти в Бетис.

Как передает Estadio Deportivo, испанский клуб снова проявляет интерес к хорватскому футболисту, а киевский клуб готов его продать из-за высокой зарплаты. Контракт Пиварича с Динамо" завершается только в июне 2020 года.

Трансферная стоимость Пиварича составляет около 3 млн евро. В текущем сезоне хорват сыграл 12 матчей за Динамо и отдал один голевой пас. Однако, в первой части сезона потерял место в основном составе киевлян. Хотя в первом матче на зимних сборах против Бохума Пиварич был капитаном Динамо.

Ранее стало известно, что защитник Шахтера Ярослав Ракицкий может перейти в питерский Зенит.