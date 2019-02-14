Олимпиакос – Динамо – 2:2: киевляне вырвали ничью в первом матче 1/16 Лиги Европы

Динамо сыграло вничью с Олимпиакосом в Лиге Европы / Sky Sports

В четверг, 14 февраля, в Греции состоялся первый матч 1/16 Лиги Европы, в котором Олимпиакос принимал киевское Динамо. Матч завершился со счетом 2:2.

Хозяева поля вышли вперед уже в начале матча. На 9-й минуте Ахмед Хассан оказался в нужном месте, воспользовавшись передачей капитана хозяев Константиноса Фортуниса, и пробил в дальний угол ворот Дениса Бойко.

Киевлянам удалось отыграться в первом тайме. На 27-ой минуте Виталий Буяльский восстановил равновесие после паса с правого фланга польского легионера "Динамо" Томаша Кендзеры.

Однако еще до перерыва хозяева поля сумели снова выйти вперед. На 40-й минуте Жил Диаш дальним ударом в угол забил гол в ворота Бойко.

И все же в самом конце встречи подопечным Александра Хацкевича удалось избежать поражения. На 89-й минуте, когда массированная атака "Динамо" завершилась ударом Беньямина Вербича в дальний угол. 2:2.

Олимпиакос — Динамо 2:2

Голы: Хассан, 9, Диаш, 40 — Буяльский, 27, Вербич, 89

Олимпиакос: Са — Мерия, Сиссе, Вукович, Цимикас — Гильерме, Камара — Диаш (Масурас, 86), Фортунис (Натхо, 69), Поденсе (Христодулопулос, 81) — Хассан

Динамо: Бойко — Кендзера, Бурда, Шабанов, Миколенко — Шепелев, Буяльский — Цыганков, Шапаренко (Гармаш, 82), Вербич — Соль (Русин, 83)

Предупреждения: Камара, Поденсе — Вербич, Кендзера

Напомним, в групповом райнде ЛЕ Динамо досрочно заняло 1-е место в группе, набрав в общей сумме 11 очков в турнирной таблице - 3 победы при 2 ничьих и 1 поражении.