Олимпиакос - Динамо: анонс матча плей-офф Лиги Европы, где смотреть, оценки букмекеров

Олимпиакос - Динамо / Footboom

Предматчевые расклады

Английский арбитр Крэйг Поусон даст стартовый свисток матчу 1/16 Лиги Европы в 20.00 14 февраля на стадионе "Георгиос Караискакис".

Возобновление футбольного сезона явно дается киевлянам с трудом. Как считают эксперты, игроки "Динамо" на зимних сборах не сумели впечатлить ни игрой, ни результатами. Свежей мысли в атаке больше не стало, а серьезные проблемы в обороне тоже далеки от решения. Покупка же испанского форварда Франа Соля пока выглядит в достаточной степени неубедительно. Плюс неясно, за счет чего Александр Хацкевич намерен все эти проблемы решать.

Серьезные трудности явно имеются и у Олимпиакоса. В греческом чемпионате команда Мартинша в последнее время застопорилась, в минувшем туре без вариантов влетев в гостях ПАОКу со счетом (3:1). К тому же из-за травмы надолго вылетел один из основных защитников − Омар Эль-Абделлауи.

Ориентировочные составы

Олимпиакос: Жозе Са – Торосидис, Сиссе, Вукович, Цимикас – Камара, Гильерме – Поденсе, Кока, Диас — Герреро

Динамо: Бойко – Кендзера, Бурда, Кадар, Миколенко – Шепелев, Буяльский – Цыганков, Шапаренко, Вербич — Соль

Букмекерские оценки

В букмекерской конторе Parimatch явными фаворитами считают греков, давая на их победу коэффициент 1,98, на ничью — 3,40, а на победу Динамо — 4,20.

В конторе Bet365 предлагают такие коэффициенты − победа Олимпиакоса — 1,95, ничья — 3,40, победа Динамо — 4,50.

Аналогичный коэффициент на победу хозяев у William Hill, на ничью − 3,20, на победу Динамо — 4,20.

Прямая трансляция матча - на телеканале "Футбол 1"

Напомним, ранее в Киеве фанаты Динамо и Айнтрахта устроили большую драку-махач.