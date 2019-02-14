В Киеве фанаты "Динамо" и "Айнтрахт" устроили большую драку-махач: опубликовано видео

Ультрас "Динамо" / скриншот из видео

Накануне на Крещатике в Киеве произошло массовое побоище-потасовка фанатов-ультрас киевского "Динамо" и клуба немецкой Бундеслиги "Айнтрахт".

Соответствующий ролик с дракой появился в Facebook-группе "Киев оперативный". Согласно имеющимся данным, около 40 фанатов "Динамо" сражались со вдвое большим числом ультрас из Германии.

Любопытно, что "Динамо" и "Айнтрахт" с друг с другом не играют. Столичная клуб уже в Греции, где вечером 14 февраля сразится в первом матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА против "Олимпиакоса", а футболисты "Айнтрахта" в Харькове, где сыграют против донецкого "Шахтера".

Массова бійка прямо зараз відбулася в самому центрі міста - на Хрещатику. Цікаво, за що билися? Опубликовано Киев Оперативный Среда, 13 февраля 2019 г.

Напомним, ранее ультрас "Динамо" устроили массовую драку в Чехии.