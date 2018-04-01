В Мариуполе во время футбольного матча фанаты ожесточенно подрались с полицией: фото, видео

В Мариуполе на стадионе им. Бойко 1 апреля во время футбольного матча "Мариуполь" - "Динамо" произошла потасовка между сотрудниками правоохранительных органов и ультрас.

Как сообщает корреспондент местного сайта 0629 с места событий, предположительно, драка возникла из-за запрета полиции покидать сектора во время перерыва между таймами.

Отмечается, что фанаты начали бросать в полицейских фаера и камни после того, как правоохранители задержали нескольких нарушителей порядка. Из-за использования пиротехники участников драки заволокло дымом.

Задержанных пытались увезти в автозаке, однако дорогу преградили ультрас, разбив в автомобиле окно. Затем полицейские и болельщики сошлись в рукопашном бою, жестоко били противников руками и ногами.

"Иди лучше воюй!", - кричали ультрас полиции.

Успокаивать обе стороны пришел лично губернатор Донецкой области Павел Жебривский. Градус конфликта чиновнику удалось снизить.

Известно о нескольких задержанных болельщиках-дебоширах, однако мариупольских фанатов среди них нет. Киевских фанатов после матча полиция сопроводила на железнодорожный вокзал.

Напомним, в Харькове накануне матча между донецким "Шахтером" и итальянской "Ромой" фаны этих футбольных клубов устроили массовую драку.